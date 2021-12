Patricio Giménez más polémico que nunca con sus declaraciones anti Argentina

Patricio Giménez con Susana Giménez y hnos.jpg Desatada la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, Patricio Giménez siguió los pasos de su hermana -la conductora Susana Giménez- y se instaló en Uruguay huyendo de las medidas políticas y económicas del gobierno argentino.

Claro que Patricio Giménez también se refirió a los muchos argentinos que se han ido del país como él: “Me da lástima que la gente se vaya pero es lo que hay. Yo no creo en el dicho 'si no puedes contra ellos, úneteles', yo creo más en dejarlos ir. Yo jubilado en Argentina no quiero ser. Mi abuela hoy cobra 30 mil pesos y una raqueta de tenis vale 50 mil”, graficó la realidad nacional según su visión tras reconocer "Extraño a mi abuela, a mi mamá, el delta y los amigos de Argentina. Mis mejores amigos se fueron a vivir al exterior. Lo que pasa es que si se va mi amigo no te enteras, [pero] se han ido muchísimo”.

Al mismo tiempo, sobre las declaraciones de Moria Casán que disparó contra su hermana, la diva Susana Giménez, llamándola 'argenzuela oxigenada', quien también salió disparada del país a las pocas semanas de desatada la pandemia, Patricio fue claro: "A Dios gracias me chupa un huevo. No le doy más importancia a la pelotu... ¿Sabés qué pasa? Me deja de importar el piquete. El piquete le tiene que importar al pobre tipo que tiene que seguir laburando ahí”.

Embed

Pero su declaración más polémica llegó cuando disparó seguro que hay que irse de Argentina: "Hoy para mí estar en Argentina es de lo único que hay que escapar. Siento yo que es imposible subsistir leyendo las noticias que día a día pasan. Es veneno. Si uno quiere al país, es veneno. Tenés dos opciones: ponerte a pelear como hacían nuestros padres o irse del país”.

La revelación de Patricio Giménez sobre el covid de su hermana, la diva Susana Giménez

Patricio Giménez sorprendió en su visita al programa de Andy Kusnetzoff 'PH, podemos hablar', al confesar la gravedad del cuadro de Covid que atravesó su hermana, la diva Susana Giménez, durante el invierno uruguayo al grado tal de que aseguró que 'casi se muere'.

Relatando cómo es su vida siendo el hermano de Susana Giménez, Patricio Giménez disparó como si nada “Lo del codo de Susana es un detalle al lado de que casi se muere”. Ante semejante revelación, el conductor del ciclo de Telefe volvió sobre el tema y quiso saber “¿Casi se muere con qué, con el Covid? ¿Tan grave estuvo?”. “Sí, aparte ella un poco lo negaba”, sentenció el cantante.

Patricio y Susana Giménez.jpg Patricio Giménez relató la real gravedad que atravesó su hermana, Susana Giménez, al contagiarse de coronavirus.

Allí Patricio contó que fue él quien le hizo hacerse el test de coronavirus que dio positivo. “Le dio positivo y me dijo: ‘No puede ser que yo tenga Covid, es falso positivo" recordó hermano de Susana Giménez. Fue allí cuando el cantante confió que tuvo que engañar a su hermana para salvarle la vida: “Al otro día la vio otro médico y apareció un inhalador, que el médico en el que yo confiaba no le había dado. Entonces me dice: ‘Se me rompió el inhalador’. La escuché muy mal, la conozco y ahí le dije: ‘Te voy a mandar un especialista en inhaladores’. Le mandé una ambulancia con dos médicos”.

Como la diva televisiva no quería internarse, Patricio Giménez reveló que llegó a decirle “Pendejo de mier... te voy a cag... a trompadas”. Y sumó una información que no se conocía y dejó más que sorprendidos al conductor y al resto de los invitados: “Si esa noche no se internaba, se moría. Porque en la casa no la pasaba”. Con lo cual, de alguna manera el cantante le salvó la vida a su hermana Susana Giménez. Algo que “entendió después, [porque] estuve como 10 días que nos mensajeábamos despacito”.