Picante like de Wanda Nara a un mensaje sobre la infidelidad

El fin de semana, Mauro Icardi le había dedicado mensajes con mucho amor a Wanda Nara: "Juntos podemos conseguir lo que separados solo habríamos soñado", destacaba el futbolista del PSG en una selfie juntos. El domingo, el delantero volvió a reflejar sus sentimientos hacia su mujer y madre de sus hijas Francesca e Isabella, con un romántico posteo: "La mujer de mi vida", expresó.

Lo cierto es que en su cuenta de Instagram, Wanda subió luego un fuerte mensaje: "Yo soy ese tatuaje papi que no se borra", expresó con el emoji de un fuego y un videito.

Desde las redes sociales, la pareja sigue dando que hablar. En las últimas horas, Wanda Nara compartió un romántico mensaje dedicado a su marido, que había subido él a su muro: "Daría mi vida por vos", en una imagen de los dos en el auto y con la Torre Eiffel de fondo.

No obstante, la cuenta de Instagram Chusmeteando1 detectó un picante like que le dio Wanda a una reflexión sobre las infidelidades: "La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo", reza el post que avaló la rubia.