Rencuentro entre Pampita y Benjamín Vicuña en el que se mostraron muy cariñosos

Los papás de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán lograron mejorar su relación sobre todo desde que la modelo comenzó su vínculo con Roberto García Moritan, con quien tiene a su hija Ana.

Las cosas entre Pampita y Benjamín Vicuña no habían terminado bien hace unos 5 años. La pareja pasó 10 juntos y tuvieron 4 hijos, entre ellos Blanca la nena que falleció a los 6 años en 2012 por un virus. Al tiempo, Vicuña se enamoró de la China Suárez y la historia con la modelo terminó con el escándalo del Motorhome, cuando fue a ver con sus propios ojos la infidelidad de su marido a un set de rodaje de una película.

Con el tiempo las cosas se ordenaron y hoy vuelve a reinar la calma entre ellos. Incluso, tras la separación con Suárez, Pampita le habría ofrecido al chileno refugió en una casa de un barrio cerrado así no se topaba con la prensa.

pampita-2.jpg

Pampita y Chano juntos en ShowMatch

Hace apenas unos días Yanina Latorre recordó los rumores de romance que habrían vivido supuestamente Pampita y Chano Moreno Charpentier años atrás. "Para mí salieron, había un rumor de que salieron. ¿Te acordás cuando él chocó que fue a una cuadra de lo de Pampita?", aseguró Yanina en el ciclo de Ángel de Brito, aunque su compañera Pía Shaw le aclaró que la modelo sólo lo ayudó al proporcionarle las cámaras de seguridad.

Así fue que Pampita recogió el guante en su programa 'Pampita Online', y aprovechando un chimento que su colaboradora Karina Iavícoli anunciaba sobre la angelita la modelo disparó “Yanina dijo que yo había salido con Chano Moreno Charpentier. ¡No salí con Chano nunca! Hoy lo vi en los portales. Chano es mi amigo, jamás pasó nada y todo muy bien con él”, indicó firme la esposa de Roberto García Moritán.

Pampita posteo con Chano.jpg

Pampita y Chano Moreno Charpentier en el piso de ShowMatch durante la grabación del show que presentó el músico para el último programa de ShowMatch de 2021.

No conforme con ello, Carolina Pampita Ardohain agregó sobre su relación con Chano Moreno Charpentier “Nos queremos mucho, lo respeto y estoy feliz por él, y nada más. Así que ya que estoy lo aclaro porque justo hoy me levanté y dije ‘¿qué está diciendo Yanina Latorre?’. Preguntame y yo tiro la posta, no oculto ningún romance en mi vida. Lo hubiera dicho porque Chano es un chico encantador, muy buena persona”.

Así las cosas, los astros se alinearon para que la modelo y el cantante volviesen a cruzarse en el piso de ShowMatch, donde Chano Moreno Charpentier grabó un día antes un mini recital de dos temas dado que el viernes estaba en Salta y allí Pampita no perdió la oportunidad de pedirle una foto a su amigo, tal como lo definió ella misma. Una imagen que la propia Carolina compartió en su cuenta de Instagram con un claro mensaje: "Qué lindo verte amigo". Y donde el primero en aprobar la amistad fue Moritán poniendo un corazón rojo, mientras que el cantante le respondió con un "Te amo Pampi".