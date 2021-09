Embed

No obstante, los tortolitos reconocieron que están muy bien, "tranquilos, en armonía, disfrutando" aseguró el Tucu López. Así como también revelaron que por el momento no hay planes de convivencia. Mientras que el tucumano reconoció que están "cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado como para convivir", la ex de Luciano Castro disparó "yo tengo un batallón dentro de casa... no! la convivencia dentro de un montón".

sabrina y tucu 1.jpg Mientras que Sabrina Rojas aseguró que por ahora quieren la vida juntos, el Tucu López le aseguró al cronista de Intrusos estar 'hasta el pingo' con la rubia.

En tanto, a la hora de definir los planes que tienen en común Sabrina se jugó y tiró una frase reveladora: "Por ahora nos gustaría la vida juntos, después uno nunca sabe qué nos depara. Hablamos de hoy". Por último, el Tucu López definió su actual estado sentimental como "hasta el pingo", como se dice en Tucumán.

Tucu López admitió que usó una extraña receta para conquistar a Sabrina Rojas

El Tucu López admitió que conquistó a Sabrina Rojas gracias a una receta ancestral de la Pachamama, ahora que la pareja vive su romance públicamente.

"La verdad es que me gusta cocinar y además tengo buena mano. Y bueno, con Sabrina cuando nos juntamos nos gusta pasarla bien... Nosotros somos más del vermut. Pero sí, la comida forma parte de nuestras actividades", admitió López en una entrevista con Pía Shaw. "Una vez le hice un pollo de la pasión. Es una receta que viene de antaño que cuando sos tucumano la Pachamama te la da para que la uses cuando lo creas conveniente", confesó el galán.

sabrina-rojas-tucu-lopezjpg.jpg

La periodista le pidió la receta pero el actor se negó: "¿Sabés qué pasa? Si yo te doy la receta sin la autorización de La Pachamama y en un día que no es el de la Pacha, pierde el efecto. Así que nos quedan dos caminos: un día que lo preparo y te lo hago llegar o esperamos un año hasta el día de ella", dijo porque -al parecer- solo se puede contar los 1 de agosto, día de la celebración de la madre tierra.

Sobre el vínculo que tiene con la actriz, admitió: “Una trata de pasarla bien y otros piden títulos, nombres, rótulos. Estamos disfrutando la vida”, aseguró la actriz.