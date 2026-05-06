José Chatruc reveló cuándo comenzó a salir con Sabrina Rojas y cómo se dio el primer "te amo"

Sobre cómo fue el momento de la charla donde oficiliazaron el noviazgo con Sabrina Rojas, Pepe Chatruc comentó: "Nos veíamos cada vez más seguido y el título obviamente tenés una responsabilidad mayor, la exclusividad ya había porque se entiende que cuando estás bien con alguien no necesitas estar con otra persona".

"Se dio medio jugando con el tema y terminamos como sellando el título pero sigue todo igual. Creo que fui el que le dijo te amo por primera vez, era como un juego, lo decíamos como un juego pero no era literal", continuó el ex futbolista.

Justamamente, este 6 de mayo le dedicó un romántico posteo en redes a Sabrina Rojas por su cumpleaños: "Te amo chinchu je. Hoy cumpleaños Sabrina! ¿Le pueden explotar el Instagram?", expresó.

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La bronca de un famoso actor por la primera foto de Sabrina Rojas y José Chatruc en público

José Chatruc reveló en la entrevista que cuando se filtró la primera foto de la salida pública con Sabrina Rojas se encontraba en el mismo restaurante Diego Peretti con su mujer.

Al trascender la imagen juntos, el actor llamó directamente a Chatruc para despejar cualquier tipo de dudas y aclararle que no fue su pareja quien sacó esa foto.

"Yo estaba en Narnia que era la primera vez que íbamos a comer con Sabri y estaba Diego Peretti con la mujer y él no me vio de espaldas. Pero por respeto no me acerqué para no quedar como cholulo. Yo tenía relación con él por alguna nota y porque es del barrio", recordó el ex futbolista entre risas.

"Y después le echaron la culpa a la mujer que nada que ver y me llamó Diego que estaba indignado y me aclaró que no había sido ella (de sacar la foto). Lo quiero y lo admiro", concluyó.