Santiago Almeyda habló por primera vez del suicidio de su herman

"Pienso que siempre está y es un ángel. Era una persona buena, sin maldad, con mucha luz, una artista con todas las letras. Era pintora nata. Creo que está ahí cuidándome. Año a año lo voy procesando", agregó.

"Los primeros años después de su partida estaba enojado y triste. Ahora quiero recordarla con más alegría y tenerla desde ese lado, no con una culpa", explicó el modelo.

Y cerró sobre ese fatal episodio: "Se fue por su propia decisión, prefiero dejarlo ahí. A uno le queda eso que pasó. Me quedó la impotencia y culpa de los primeros años de por qué no estuve ahí y después con el tiempo me di cuenta que hice todo. Era bipolar y venía con algunos problemas de depresión".