“Había algunos rumores de separación de su mujer, de Romina. Me preguntaban en las redes y algunos colegas. Le pregunté. No sé por qué me preguntan a mí si Rial se separó o no”, dijo De Brito.

Entonces, confirmó: “Me dijo que está todo bien. Que estaba con ella. Estaban en la casa juntos. De hecho, cuando hablé a la mañana, estaban juntos", aclaró el periodista.

Romina y Rial se casaron en 2019 y este invierno atravesaron pro primera vez rumores de separación cuando ella viajó sola de vacaciones con sus dos hijas de una anterior relación. Al igual que ahora, la pareja negó que eso sea cierto.

image.png

Jorge Rial reavivó la pelea con Mónica Gutiérrez

La enemistar de Jorge Rial y Mónica Gutiérrez nació en los pasillos de América cuando el animador estaba al frente de Intrusos y la periodista conducía América Noticias.

Luego de conocerse los resultados de las elecciones 2021, Jorge Rial reavivó esa pelea con Mónica Gutiérrez.

"¿Se inundó algo que está @monigps en la tele?", preguntó irónico Jorge Rial en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando en medio de una tormenta, Jorge Rial tuiteó: "Extraño a @monigps recorriendo el Conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo".

"Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer", le contestó la periodista a su par, quien venía de tomarse unos días en la conducción del programa de chimentos.

"¿Dónde hay un maltrato? ¿Dónde hablé de operetas o militancia? Por favor señalame el párrafo exacto", le respondió Rial. "Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. ¿A vos quién te paga ahora para maltratarme? @rialjorge", fue por más Mónica Gutiérrez.