Sofía Jujuy reveló la charla que tuvo con Jimena Barón cuando se separó de Juan Martín del Potro

A partir de esto surgieron varios rumores y uno de ellos indicaba que había una tercera en discordia y que era nada menos que Jimena Barón, que supo ser novia del deportista.

La cantante de La Cobra, enterada de estas versiones levantó el teléfono y le explicó todo a Sofía. “De Jimena tengo todas cosas buenas para decir... yo ahí ni existía en la vida de Juan, fueron momentos distintos. Nada que ver”, dijo Jujuy en “Informado de todo”, América.

“Debo reconocer que Jime Barón se portó muy bien conmigo. Con Juan nos separamos durante la cuarentena. Y me acuerdo de que salieron las especulaciones, la gente habla sin saber y deslizaron que ella podría haber sido la tercera en discordia y nada que ver”, agregó la modelo.

“Ella me escribió personalmente. Me dijo: ‘Che, beba, te quiero decir que nada que ver... Yo estuve en tu lugar y es un garrón cuando hablan y no sabés y dicen cosas... Pero de mi parte quiero que te quedes tranquila’”, puntualizó.

“Qué amor y qué buen gesto, muy sorora de su parte meterse sin necesidad de nada. Me pareció muy generoso y se lo agradecí”, reveló y sumó: “Pegamos re buena onda: ahora chateamos por WhatsApp, todo”.

“La gente especulaba porque ella, en la cuarentena, puso en su Instagram que le daban ganas de volver con sus ex... Y después se corroboró que era sobre su otro ex, Daniel Osvaldo”, aseguró la morocha.