“Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo: ´Yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado”, contó Sol sobre el día que lo llamó por teléfono.

Sol Perez.jpg

Y Sol Pérez siguió: “Estaba todo más que claro. Él pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación. En ese momento querés saber como pasó, necesitas algo...”.

Cómo murió la abuela de Sol Pérez

La abuela de Sol Pérez, quien para ella era como una segunda madre, murió atropellada en la puerta del hospital Bocalandro cuando iba a una consulta médica el 8 de junio de 2016.

"No saben lo que es perder a un ser querido en un accidente de tránsito. La que atendió el teléfono de mi casa (el día de la tragedia) fui yo. Me dijeron '¿podés venir al Hospital porque tu abuela tuvo un accidente?'. Yo iba con la cabeza pensando que iba a encontrarla...", señaló, entre lágrimas.

Y siguió con su desgarrador relato: "Mi abuela tenía 82 años pero una vitalidad que si yo no le corría al lado no le ganaba. Jugaba al tenis tres horas por día y hacía computación. Ella estaba yendo al Hospital Bocalandro, de Loma Hermosa (partido de Tres de Febrero) porque tenía PAMI y cuando se bajó del colectivo e iba a cruzar la calle la atropelló el auto".

"El hombre nunca paró a auxiliarla y por los golpes que ella tenía él debería estar alcoholizado porque la velocidad a la que iba era altísima", aseguró Sol.