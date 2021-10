Y la niña, ingenua, comenzó: "En la China había dos chinitos, que comían el arroz con dos palitos, pero un día el arroz estuvo duro, y se metieron los palitos en el culo...".

"¡Francesca!", reaccionó Cinthia Fernández al ver el remate de la canción mientras ella trabajaba en una computadora.

Lo cierto es que Fernández compartió el video en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 5 millones de seguidores, con una divertida descripción.

"Y para volver, volvemos con todo. Franchesquita me dijo 'estoy grabando cosas para mi canal de YouTube y les voy a cantar una canción, ¿me ponés el trípode?'. Y todo termino muy mal... o muy bien. No sé. Ja, ja, ja. Ustedes me dirán", escribió.

Cinthia Fernández: Partido, edad e hijas

Cinthia Fernández participó de las Elecciones Paso 2021 como precandidata a Diputada por el partido Unite. Actualmente tiene 32 años ya que nació el 11 de octubre de 1988. Sus hijas son: Charis, Bella y Francesca.