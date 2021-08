Thelma Fardin: "Yo me muero si me cruzo con Juan Darthés"

"¿Nunca más te lo cruzaste a él?”, preguntó el conductor, ante la negativa continuó: “Te lo vas a cruzar en el juicio, va a estar ahí”.

“Yo soy la testigo principal, esa es la figura que me toca y es muy particular, porque también soy la víctima. Yo declaro primera, y puedo escuchar si quiero a todos los testigos, pero afortunadamente en Argentina y en el mundo, puedo pedir no cruzármelo… no tener contacto visual, él no me puede hablar de ninguna manera”, señaló la actriz.

“¿Preferís no verlo más?”, volvió a preguntar Ángel. “Por supuesto, no lo puedo imaginar siquiera… hace poco un caso se hizo público, el de Lupe, y la pusieron al aire sin avisarle y la pusieron en contacto con su victimario. Yo me muero si me lo cruzo… si me pasa una cosa así”, remarcó la artista.

“No soportarías escucharlo o verlo cerca”, agregó Ángel. “No, ni siquiera me lo quiero imaginar, no quiero pensar en esa escena. Afortunadamente cuando hablé con mi equipo de abogados y quienes me asesoraron, sé que podemos pedir eso, que es una forma de proteger mi salud emocional”, concluyó Thelma Fardin.