La PlayStation 5 llegará a Argentina: precios, fecha, accesorios y detalles técnicos

Playstation 5

Sony presentó en una conferencia virtual la nueva generación de su consola insignia, la PlayStation 5. La misma estará disponible en dos formatos: PS5 con unidad de disco Blu-ray Ultra HD y la edición digital (sin la unidad de disco), y llegará a nuestro país en diciembre.

La empresa japonesa también presentó nuevos accesorios como auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados, una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, el nuevo modelo del joystick DualSense, con micrófono integrado, vibraciones más precisas, mejoras táctiles y gatillos adaptativos que ofrecerán sensaciones más reales en las manos, y una estación de carga para los controles.

Además anunciaron nuevos juegos que próximamente estarán disponibles para PS5 como el "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" (Insomniac Games), "Hogwarts Legacy" (Warner Bros. Games), "Call of Duty Black Ops: Cold War", "Devil May Cry 5 Special Edition" (Capcom), "Demon’s Souls" (Japan Studio) y "God Of War: Ragnarok" (Santa Monica Studios), entre otros.

La buena noticia es que la consola será retrocompatible con el “99%” de los juegos de PlayStation 4, lo que significa que podremos jugar a los títulos de PS4 en la PS5.

La empresa también anunció la membresía PlayStation Plus Collection (exclusiva de PS5) que permitirá acceder a una librería de juegos emblemáticos como "Last of Us Remastered", "God of War IV, Detroit: Become Human" y "The Last Guardian", entre otros.

La PS5 estará disponible desde el 12 de noviembre en siete mercados: Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. En cambio, en el resto del mundo, incluyendo Europa, Medio Oriente, América del Sur, Asia y Sudáfrica, llegará a fin de año.

Es importante aclarar que ambos modelos de PS5 -con unidad de disco y la edición digital- utilizan el mismo procesador personalizado con CPU integrada y GPU para imágenes de alta fidelidad, incluyendo gráficas 4K, así como el mismo SSD de ultra alta velocidad con I/O integrado para una carga ultrarápida. El audio 3D de PS5 y el control inalámbrico DualSense también ofrecerán la misma sensación de inmersión en ambas ediciones.

El precio sugerido de preventa en Argentina para la consola PlayStation 5 es de $99.999 y $75.999 para la edición digital. Además, el control Dual Sense costará $9.299. Durante los próximos días se revelará información acerca del inicio de la preventa en nuestro país.