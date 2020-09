El futuro de Peque tras la caída con Djokovic: Schwartzman bajo la lupa de Frana y Luza

Diego Schwartzman

Durante muchos años monopolizaron los comentarios tenísticos de TV en la Argentina. Uno en ESPN, Javier Frana, otro en FOX, Gustavo Luza. El presente los encuentra en el rol de entrenadores. Más adelante en la nota, contamos detalles de las actuales aventuras de dos ex tenistas argentinos (que compartieron equipo en Copa Davis) y que encontraron sus mejores resultados profesionales en el circuito de dobles.

Ahora es tiempo de analizar a la sensación del momento, Diego Schwartzman, que en una semana le ganó a Rafa Nadal y, por momentos, complicó a Nole Djokovic, 2 y 1 del mundo.

La final en Roma

“Fue un partidazo de Diego, no desentonó. Diría que jugó 7, 8 puntos, pero contra Nole, eso no alcanza. Una lástima que no aprovechó sus oportunidades en el 4to game del primer set, después de estar 3-0 arriba. Djokovic estaba fastidioso, llovía, pero Peque jugó muy mal ese game, lo perdió, Nole cada vez se fue equivocando menos, se metió en partido y después fue arrollador” (Luza).

“En la final a Diego no le salió el tenis tan natural como contra Rafa o Shapovalov. Venía de un gran esfuerzo físico. Tercer partido muy exigente en tres días consecutivos. Le costó mucho jugar bien, como que el tenis no le fluía. No obstante hizo un gran partido y no aprovechó las oportunidades que tuvo al principio. Y enfrenta estaba Djokovic, que cuando juega bien, te aplasta, cuando no le salen las cosas, te confunde, te hace creer que lo tenés, que está vulnerable y, de pronto, se mete en partido, y en un rato estás set point abajo, que fue lo que le pasó a Diego” (Frana).

Roland Garros y el ranking

“Tiene muy buenas posibilidades de hacer un gran Roland Garros. Lo veo llegando, tranquilamente, a los cuartos de final y, de hacerlo, puede meterse entre los 10 mejores del mundo (después de Roma quedó 13ro en el ranking). Lo que consiguió Diego es genial porque va a llegar a París con horas de tenis encima, que es muy importante en este año especial por la pandemia. El torneo que hizo en Roma fue extraordinario y es una buena decisión no jugar en Hamburgo (se bajó del torneo) para llegar con el descanso adecuado” (Luza)

“Roland Garros es otra cosa. Si bien los partidos son a 5 sets, tenés un día descanso entre cada uno y eso le va a permitir recuperarse en lo físico. Pensemos que contra Nadal, que Diego jugó brillante, para las estadísticas fueron dos sets, pero para el físico cuatro. Con Shapovalov fue durísimo también porque es un jugador agresivo que te hace reaccionar muy rápido. Por eso, contra Nole le faltó ese plus de energía que mostró en cuartos y en semifinales. Pero no es que está mal físicamente, al contrario, intento explicar que le merma en su rendimiento tiene justificación y que en París, por jugar un día sí y otro no, la cosa será distinta. En cuanto al ranking, Diego entiende todo y sabe que tiene muchas chances de ser top ten” (Frana)

El equipo de trabajo

“Es muy bueno. Martiniano Orazi es un preparador físico tremendo, que devora información, que tiene la experiencia de haber trabajado con Del Potro. (Juan Ignacio) Chela le baja un cambio, lo ayuda a Diego a desdramatizar, lo hace jugar más suelto, disfrutando más. En resumen, es un gran equipo”

“Peque es una persona que absorbe. Inteligente, vivo, rápido, al que le jugás pelotas altas y se las arregla muy bien, que ganó fuerza. Me parece un jugador completo, que deben estar trabajando en los detalles. En mantener y construir confianza, estar en armonía para ejecutar sus ideas. Orazi es un excelente profesional y muy metódico y Juan Ignacio (Chela) está en cada detalle y tienen mucha química. Ser serios, también es saber reírse y pasarla bien, relajarse cuando hay un espacio para ello. La distensión forma parte de la preparación. Es importante no dramatizar lo malo y capitalizar lo bueno, por eso el triunfo ante Rafa puede potenciar su energía para Roland Garros” (Frana)

Javier, medallista en Barcelona 92 (junto a Christian Miniussi) está dando sus primeros pasos como entrenador. Ovación24 lo conectó desde París, donde está trabajando con el austríaco Jurij Rodionov que jugará la qualy de Roland Garros, después de ascender casi 200 puestos en el ranking mundial (hoy es el 178 del mundo) desde que es manejado por el rafaelino.

Luza, ex capitán del equipo argentino de Copa Davis, es el director de la Academia de Tenis de Pilará, un barrio privado con centros especiales de golf, polo y tenis. Tiene una estructura a todo nivel. Desde el inicial, pasando por el adulto, hasta el competitivo. Desde allí salieron chicos que siguieron su carrera en Universidades de los Estados Unidos, como Luciano Tacchi, que se formó desde los 11 años en dicha Academia y llegó a estar entre los mejores 20 juniors del mundo.

En resumen un lujo que se dio A24com, disfrutar del análisis de Frana y Luza sobre el presente y el futuro de Schwartzman, el mejor tenista argentino de la actualidad y deportista más destacado de nuestro país de los últimos días.