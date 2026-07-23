Beto Casella lanzó un durísimo análisis sobre Wanda Nara: "No le sirven los millones".

Además, se refirió a una teoría que suele repetirse alrededor de la figura de Wanda: "Escuché mucho que cuando no es el tema del día busca hacer estas cosas para exponerse, pero va a tener que hacer terapia. No puede estar eternamente en los medios", sostuvo sin vueltas.

Para el conductor, el verdadero problema no pasa por la fama de Wanda: "No tiene paz, con todo lo bien que le va no lo puede disfrutar. No hay carteras ni vestidos carísimos que te hagan encontrar cierta paz para vivir, no le sirven los millones".

En uno de los pasajes más contundentes de su análisis, Casella apeló a una metáfora para describir cómo observa a Wanda y a quienes viven inmersos en conflictos permanentes: "Los veo como gente que maneja un auto lindo y costoso a 250 kilómetros por hora pero sin frenos", afirmó.

Finalmente, también descartó la idea de que la conductora sea una figura intocable dentro del medio: "No creo que esté blindada ni que tenga impunidad, de hecho ahora tiene enfrentamientos por las cosas que dice. No tiene en el entorno a alguien que le ponga freno", concluyó.

¿Ángel de Brito le tiró un palito a Wanda Nara?

En las últimas semanas, Wanda Nara protagonizó fuertes polémicas que la enfrentaron públicamente con Gustavo Méndez y Pochi, panelista de Puro Show. En ese contexto, Ángel de Brito no esquivó el tema y realizó un durísimo descargo: "Wanda enloqueció, no me gustó nada lo que hizo con Pochi. Se fue al pasto, es espantoso", disparó, y agregó que "con Gustavo Méndez no me extraña porque él la vive matando, pero se fue al pasto y dijo algo espantoso, no puede inventar así". Para el conductor, la reacción de la empresaria podría estar influenciada por las críticas que recibió en redes durante la final del Mundial 2026, cuando la tildaron de "mufa".

Sobre el final de su análisis, De Brito lanzó la reflexión más fuerte y sorprendió al comparar a Wanda Nara con Mauro Icardi por la forma en que ambos manejan sus conflictos públicos: "No reconozco a esta Wanda, pero viste que pasa. Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos", cerró, filoso.