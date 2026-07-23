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PUAM ANSES agosto 2026: cuánto cobran los beneficiarios con aumento y bono de $70.000

La prestación tendrá una suba del 1,9% y quienes accedan al bono de $70.000 alcanzarán un ingreso total de $405.853,70. El calendario de pagos.

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PUAM ANSES agosto 2026: cuánto cobran los beneficiarios con aumento y bono de $70.000

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La actualización será del 1,9%, en línea con el índice utilizado para determinar el incremento de las prestaciones previsionales. A este aumento se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los beneficiarios que cobran los haberes más bajos.

De esta manera, quienes reciben la PUAM tendrán un nuevo monto de cobro durante agosto, compuesto por el haber actualizado y el refuerzo previsional.

¿Cuánto cobra la PUAM en agosto de 2026?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. Con la actualización correspondiente a agosto, el monto bruto de la prestación será de $335.853,70.

Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzará los:

$405.853,70

El pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, desde donde el beneficiario puede disponer del dinero mediante la tarjeta de débito o realizar extracciones en cajeros automáticos.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de la PUAM?

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación contributiva y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino o naturalizado con residencia en el país, o extranjero con residencia legal.
  • No cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo.
  • Mantener la residencia en el país, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.
  • Cumplir con los requisitos de residencia y demás condiciones exigidas por el organismo.

La continuidad del beneficio está sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto. Imagen ilustrativa hecha con IA.

ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto. Imagen ilustrativa hecha con IA.

¿La PUAM permite cobrar asignaciones familiares?

Los titulares de la PUAM pueden acceder a determinadas prestaciones y asignaciones familiares en los casos previstos por la normativa, como la asignación por cónyuge y las correspondientes a hijos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Por eso, quienes reciben esta pensión y tienen familiares a cargo pueden consultar ante ANSES si les corresponde alguna prestación adicional.

¿Cuándo se cobra la PUAM en agosto de 2026?

El calendario de pagos de la PUAM se organiza según la terminación del DNI del titular. Para agosto de 2026, las fechas informadas son:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.
  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES.

PUAM ANSES agosto 2026: cuánto se cobra con el bono

Con el aumento del 1,9%, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor recibirán en agosto un haber de $335.853,70. Si corresponde el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $405.853,70.

El beneficio busca garantizar un ingreso previsional para los adultos mayores que no cuentan con una jubilación contributiva y que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

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