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Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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Desafío matemático: la cuenta que hay que resolver es 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4 . Imagen creada con IA.

Desafío matemático: la cuenta que hay que resolver es 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4 . Imagen creada con IA.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna es resolver una expresión en menos de 10 segundos, pero para llegar al resultado correcto es clave respetar el orden de las operaciones.

Leé también El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

La cuenta que hay que resolver es: 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Resolución del desafío matemático 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4

El primer paso es resolver la potencia que aparece dentro del paréntesis:

2² = 2 × 2 = 4

Entonces, la expresión queda:

4 × 4 × 4 + 40 ÷ 4

A continuación, se deben resolver las multiplicaciones y divisiones:

4 × 4 × 4 = 64

y

40 ÷ 4 = 10

La cuenta ahora queda reducida a:

64 + 10

Por último, se realiza la suma:

64 + 10 =

La respuesta correcta es 74

El resultado final del desafío matemático es 74. La clave para resolver este tipo de ejercicios está en respetar el orden de las operaciones y no avanzar según la forma en que aparecen los números en la expresión.

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención, el razonamiento lógico y la agilidad mental.

Además, resolver desafíos matemáticos de manera habitual ayuda a fortalecer la concentración, mejorar la capacidad para resolver problemas y entrenar el cerebro de forma simple, tanto en niños como en adultos.

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