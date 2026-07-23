Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna es resolver una expresión en menos de 10 segundos, pero para llegar al resultado correcto es clave respetar el orden de las operaciones.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
Desafío matemático: la cuenta que hay que resolver es 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4 . Imagen creada con IA.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna es resolver una expresión en menos de 10 segundos, pero para llegar al resultado correcto es clave respetar el orden de las operaciones.
La cuenta que hay que resolver es: 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
El primer paso es resolver la potencia que aparece dentro del paréntesis:
2² = 2 × 2 = 4
Entonces, la expresión queda:
4 × 4 × 4 + 40 ÷ 4
A continuación, se deben resolver las multiplicaciones y divisiones:
4 × 4 × 4 = 64
y
40 ÷ 4 = 10
La cuenta ahora queda reducida a:
64 + 10
Por último, se realiza la suma:
64 + 10 =
El resultado final del desafío matemático es 74. La clave para resolver este tipo de ejercicios está en respetar el orden de las operaciones y no avanzar según la forma en que aparecen los números en la expresión.
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención, el razonamiento lógico y la agilidad mental.
Además, resolver desafíos matemáticos de manera habitual ayuda a fortalecer la concentración, mejorar la capacidad para resolver problemas y entrenar el cerebro de forma simple, tanto en niños como en adultos.