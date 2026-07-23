Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

Resolución del desafío matemático 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4

El primer paso es resolver la potencia que aparece dentro del paréntesis:

2² = 2 × 2 = 4

Entonces, la expresión queda:

4 × 4 × 4 + 40 ÷ 4

A continuación, se deben resolver las multiplicaciones y divisiones:

4 × 4 × 4 = 64

y

40 ÷ 4 = 10

La cuenta ahora queda reducida a:

64 + 10

Por último, se realiza la suma:

64 + 10 =

La respuesta correcta es 74

El resultado final del desafío matemático es 74. La clave para resolver este tipo de ejercicios está en respetar el orden de las operaciones y no avanzar según la forma en que aparecen los números en la expresión.

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención, el razonamiento lógico y la agilidad mental.

Además, resolver desafíos matemáticos de manera habitual ayuda a fortalecer la concentración, mejorar la capacidad para resolver problemas y entrenar el cerebro de forma simple, tanto en niños como en adultos.