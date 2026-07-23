El estratégico motivo del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Italia

"Como justamente las chicas no tienen pasaporte argentino, solo italiano, no entra en la jurisprudencia de Hagopián y no puede decidir ni pedir nada al Renaper", continuó la periodista.

Ahí, Paula Varela comentó el plan que tendría el futbolista con respecto a la documentación de sus hijas que fueron perdidas en el episodio de inseguridad.

"Mauro ahora estretégicamente sí viajó a Milán porque él va a ir a hacerle los pasaportes italianos de las chicas y de esa manera, y acá se abre un gran quilombo, la idea es hacerle los pasasportes italianos y no volver a firmar el permiso que supuestamente se perdió donde Wanda podía moverse con las chicas", indicó.

"De esa manera las chicas no tendrían por qué volver a la Argentina, este es el quilombo que se viene. Con pasaporte y estando en suelo italiano, Mauro no va a firmar ningún permiso para que vengan a la Argentina", concluyó.

La foto del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi

Desde las redes sociales, el periodista Gustavo Méndez compartió la foto de la China Suárez y Mauro Icardi haciendo escala en el aeropuerto de Madrid antes de llegar a Italia, donde decidieron viajar de manera sorpresiva a días del robo en la casa de campo de Wanda Nara en Milán.