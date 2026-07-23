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El estratégico motivo del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Italia

Se conoció la razón del sorpresivo viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Italia tras el robo en la casa de Wanda Nara en Milán.

23 jul 2026, 14:25
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El estratégico motivo del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Italia

En la noche del miércoles, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Italia a días del robo en la casa de campo de Wanda Nara en Milán, hecho que confirmó la conductora desde las redes sociales.

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos (América Tv) se dieron los motivos detrás del repentino viaje de la actriz y el futbolista a Italia.

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"¿Por qué está viajando Mauro? El tema es que las nenas no tenían pasaporte argentino y el único pasaporte que tienen es italiano porque son ciudadanas italianas", comenzó explicando Paula Varela.

Y puso en contexto: "Solamente está el pasaporte italiano. Entonces Hagopián(juez) intentó pedirle a Mauro que vaya al consulado y que tiene que firmar para hacer el pasaporte".

"Como justamente las chicas no tienen pasaporte argentino, solo italiano, no entra en la jurisprudencia de Hagopián y no puede decidir ni pedir nada al Renaper", continuó la periodista.

Ahí, Paula Varela comentó el plan que tendría el futbolista con respecto a la documentación de sus hijas que fueron perdidas en el episodio de inseguridad.

"Mauro ahora estretégicamente sí viajó a Milán porque él va a ir a hacerle los pasaportes italianos de las chicas y de esa manera, y acá se abre un gran quilombo, la idea es hacerle los pasasportes italianos y no volver a firmar el permiso que supuestamente se perdió donde Wanda podía moverse con las chicas", indicó.

"De esa manera las chicas no tendrían por qué volver a la Argentina, este es el quilombo que se viene. Con pasaporte y estando en suelo italiano, Mauro no va a firmar ningún permiso para que vengan a la Argentina", concluyó.

La foto del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi

Desde las redes sociales, el periodista Gustavo Méndez compartió la foto de la China Suárez y Mauro Icardi haciendo escala en el aeropuerto de Madrid antes de llegar a Italia, donde decidieron viajar de manera sorpresiva a días del robo en la casa de campo de Wanda Nara en Milán.

     

 

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