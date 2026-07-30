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A los 20 años, Suri tomó la decisión más dura y le cerró la puerta para siempre a Tom Cruise

Fuerte decisión de Suri, la hija de 20 años de Katie Holmes y Tom Cruise, hizo una inesperada renuncia a su legado: no va más. Enterate.

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A los 20 años, Suri tomó la decisión más dura y le cerró la puerta para siempre a Tom Cruise

A los 20 años, Suri Cruise dio un paso que volvió a poner el foco sobre la distante relación con su padre, Tom Cruise. La joven realizó un cambio legal de apellido y, desde ahora, figura oficialmente como Suri Noelle, un gesto que muchos interpretan como el cierre definitivo de un vínculo que lleva años marcado por la distancia.

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Según reveló la revista People, el cambio quedó registrado en los documentos electorales del condado de Allegheny, en Pensilvania, donde la hija del actor estudia en la Universidad Carnegie Mellon.

Lo que más llamó la atención es que Suri decidió dejar de utilizar el apellido Cruise y adoptar Noelle, el segundo nombre de su madre, Katie Holmes. Aunque ni la joven ni su entorno explicaron públicamente los motivos de esta determinación, el gesto no tardó en sacudir a Hollywood.

La decisión no fue improvisada. De hecho, ya había dado señales meses atrás. Durante su ceremonia de graduación de la escuela secundaria, en junio de 2024, se presentó públicamente como Suri Noelle, un detalle que en ese momento pasó casi desapercibido, pero que hoy cobra un significado completamente diferente.

El cambio llega después de una historia familiar atravesada por la polémica. Tom Cruise y Katie Holmes se separaron en 2012, cuando Suri tenía apenas seis años. Desde entonces, la actriz quedó a cargo de la crianza de su hija, quien creció prácticamente alejada del protagonista de Misión Imposible y de los flashes de Hollywood.

Mientras Suri iniciaba una nueva etapa de su vida, Tom Cruise fue fotografiado disfrutando de un recital de Taylor Swift en Londres, en el mismo fin de semana en que su hija se graduaba de la escuela secundaria. Aquellas imágenes reavivaron las versiones sobre el escaso vínculo entre ambos.

Con el paso del tiempo, Katie Holmes optó por mantener a Suri lejos de la exposición mediática. En distintas entrevistas habló con orgullo del crecimiento de su hija y de su ingreso a la universidad, aunque evitó profundizar sobre la relación con el actor.

Incluso, en diciembre de 2024, la actriz salió al cruce de versiones que aseguraban que Tom Cruise había entregado un millonario fondo fiduciario a Suri al cumplir los 18 años. Holmes utilizó sus redes sociales para desmentir esa información y calificó esos rumores como falsos.

Ahora, el cambio de apellido quedó formalizado y volvió a despertar todo tipo de especulaciones. Aunque Suri nunca explicó públicamente por qué decidió dejar atrás el apellido Cruise, el movimiento fue interpretado por muchos como un símbolo de independencia y como un nuevo capítulo en una historia familiar que lleva años rodeada de silencio, distancia y controversia.

En pocas palabras

  • Suri Cruise: La hija de Tom Cruise y Katie Holmes, a los 20 años, ha decidido cambiar legalmente su apellido a Noelle, eliminando el de su padre.
  • Distanciamiento familiar: Este gesto legal profundiza la percepción de un vínculo distante con Tom Cruise, quien se separó de Katie Holmes en 2012.
  • Independencia y legado: El cambio, que ya había sido insinuado en su graduación, se interpreta como un acto de independencia y el cierre de un capítulo familiar marcado por la distancia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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