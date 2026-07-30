A los 20 años, Suri tomó la decisión más dura y le cerró la puerta para siempre a Tom Cruise

El cambio llega después de una historia familiar atravesada por la polémica. Tom Cruise y Katie Holmes se separaron en 2012, cuando Suri tenía apenas seis años. Desde entonces, la actriz quedó a cargo de la crianza de su hija, quien creció prácticamente alejada del protagonista de Misión Imposible y de los flashes de Hollywood.

Mientras Suri iniciaba una nueva etapa de su vida, Tom Cruise fue fotografiado disfrutando de un recital de Taylor Swift en Londres, en el mismo fin de semana en que su hija se graduaba de la escuela secundaria. Aquellas imágenes reavivaron las versiones sobre el escaso vínculo entre ambos.

Con el paso del tiempo, Katie Holmes optó por mantener a Suri lejos de la exposición mediática. En distintas entrevistas habló con orgullo del crecimiento de su hija y de su ingreso a la universidad, aunque evitó profundizar sobre la relación con el actor.

Incluso, en diciembre de 2024, la actriz salió al cruce de versiones que aseguraban que Tom Cruise había entregado un millonario fondo fiduciario a Suri al cumplir los 18 años. Holmes utilizó sus redes sociales para desmentir esa información y calificó esos rumores como falsos.

Ahora, el cambio de apellido quedó formalizado y volvió a despertar todo tipo de especulaciones. Aunque Suri nunca explicó públicamente por qué decidió dejar atrás el apellido Cruise, el movimiento fue interpretado por muchos como un símbolo de independencia y como un nuevo capítulo en una historia familiar que lleva años rodeada de silencio, distancia y controversia.