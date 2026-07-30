Las declaraciones retro de Tuli Acosta sobre Luck Ra que volvieron a sonar fuerte tras la ruptura con La Joaqui

En ese momento, sus declaraciones estaban relacionadas con la amistad y el camino que ambos habían compartido al instalarse en Buenos Aires. Sin embargo, luego de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui, el fragmento televisivo comenzó a ser analizado nuevamente y despertó nuevas interpretaciones.

Además, durante aquella conversación con Fer Dente, Tuli Acosta también había destacado las características personales y profesionales del músico cordobés, remarcando la admiración que sentía por él. “Para mí siempre fue un artista y una persona increíble”, había asegurado la cantante en referencia a Luck Ra.

Al recordar esas palabras en La Mañana con Moria, la reacción de Moria Casán no tardó en llegar. La conductora escuchó atentamente las declaraciones de años atrás y lanzó un comentario con su particular estilo, haciendo referencia a las versiones que comenzaron a vincular nuevamente a ambos artistas. “Lo amo con mi vida, dijo la chiquita. ¡Están todos ensabanados!”, lanzó La One al aire, sumándose al análisis del panel sobre el revuelo generado.

Así, una entrevista de hace tres años volvió a convertirse en protagonista luego de que las versiones sobre Tuli Acosta y Luck Ra tomaran fuerza tras la separación del cantante con La Joaqui.

Cómo reaccionó Tuli Acosta tras ser señalada como la responsable de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Tras varios días de versiones cruzadas, comentarios en redes sociales y rumores que crecieron con fuerza, La Joaqui y Luck Ra confirmaron finalmente su separación este miércoles. La noticia, lejos de pasar desapercibida, abrió la puerta a nuevas especulaciones dentro del mundo del espectáculo, especialmente por la aparición de rumores que hablaban de una posible tercera persona involucrada. En ese escenario, el nombre de Tuli Acosta comenzó a ocupar el centro de la escena y la artista decidió reaccionar ante las versiones que la señalaban.

Los protagonistas de la historia habían explicado que la ruptura se dio de común acuerdo y desde un lugar de cariño, aunque eso no evitó que surgieran distintas teorías sobre qué pudo haber motivado el final de la pareja. Rápidamente, en redes sociales y en los programas dedicados a la farándula comenzaron a preguntarse si la cantante y bailarina tenía algún tipo de relación con la separación.

Ante la ola de comentarios, Tuli Acosta optó por no entrar en polémicas y respondió de una manera fiel a su personalidad. Mientras finalizaba su entrenamiento, compartió un video en el que se mostró relajada, bailando y posando con sus manos en jarra. Aunque no hizo una mención directa a las versiones que circulaban, acompañó las imágenes con un mensaje que generó repercusión entre sus seguidores: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

La separación de La Joaqui y Luck Ra continuó siendo uno de los temas más comentados del ambiente artístico. En Bondi Live, el programa conducido por Ángel de Brito, analizaron las diferentes versiones que aparecieron luego de que la pareja confirmara públicamente el final de su vínculo.

Durante la emisión, el periodista aseguró que la decisión habría sido tomada por el cantante. “Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM el otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y terminó la relación”, explicó el conductor al referirse al supuesto motivo de la ruptura.

Más adelante, Ronnie Arias planteó la posibilidad de que existiera otra explicación detrás del distanciamiento. Ante esa consulta, De Brito habló sobre la hipótesis de una posible tercera persona, aunque aclaró que no era un dato confirmado. “No, otra chica u otras”, manifestó.

El intercambio siguió cuando Romi Scalora hizo referencia a los rumores que circulaban en internet sobre una supuesta mujer vinculada a la separación. “¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada”, expresó la panelista.

Finalmente, al ser consultada sobre quién era la persona mencionada en esas versiones, Scalora nombró a Tuli Acosta. En ese momento, Ángel de Brito recordó que la artista ya había sido mencionada anteriormente en el ciclo y sumó su propia opinión sobre el rumor: “Sí, la nombramos acá. Yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja”.