La curiosa reacción de Oriana Sabatini a las fotos al sol de Paulo Dybala: "Qué..."

La pareja vuelve a estar en el centro de los comentarios desde la virtualidad después de un reciente comentario de Paulo Dybala dejando la puerta abierta para agrandar la familia en un futuro tras subir junto a Oriana Sabatini un video plantando un árbol.

"Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles?", expresó la influencer en el posteo. A lo que él comentó: "¿El hijo varón?", lo que instaló la idea de sumar un nuevo integrante a la familia tras el nacimiento de la pequeña Gia.

La palabra de Catherine Fulop sobre la distancia con Gabriela Sabatini

Catherine Fulop fue consultada en una entrevista con LAM (América Tv) por la relación con Gabriela Sabatini y remarcó que la situación sigue sin ningún cambio con respecto al pasado.

"Oriana otra vez se vuelve a ir. Pero la verdad que como siempre digo tener un nieto ha sido como la frutilla de la torta, para la familia ha sido una alegría muy grande", dijo primero la actriz feliz por el nacimiento de su nieta.

"¿Eso no ayudó a unir con Gaby o tener una charla o un mensajito?", le consultó la cronista acerca de la tensión con la extenista.

A lo que Catherine Fulop remarcó con prudencia y confirmando la distancia con la extenista: "La verdad que no quiero hablar de ella ni eso, no hubo ninguna señal".

"Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar“, agregó contundente. Y dejó en claro que en un futuro se podría dar ese acercamiento: "Yo creo que sí, ojalá se puede recomponer. Pero primero hay que hablar no, yo lo transité".