Prime Video estrena "Barreda", su nueva película original: mirá el primer tráiler

Según adelantó Prime Video, la película profundizará en la historia con una perspectiva renovada, explorando las consecuencias humanas detrás de un crimen que dejó una profunda marca en la sociedad argentina.

El objetivo será mostrar aspectos poco abordados anteriormente y ofrecer una narrativa centrada en las mujeres que perdieron la vida, alejándose de la construcción mediática que durante años rodeó al asesino.

El elenco principal de Barreda, la nueva película

La película contará con un destacado reparto encabezado por Luis Machín, quien interpretará a Ricardo Barreda.

El actor, reconocido por sus trabajos en Cromañón y Diciembre 2001, asumirá el desafío de dar vida a uno de los personajes más controvertidos de la historia criminal argentina.

Foto: Gentileza Prensa.

Junto a él participarán figuras de amplia trayectoria como:

Carla Peterson

Mercedes Morán

Maite Lanata

Margarita Paez

Marcelo Subiotto

Paola Barrientos

Alberto Ajaka

Cada uno tendrá un rol fundamental dentro de una historia que buscará reconstruir los acontecimientos desde una sensibilidad diferente.

Daniela Goggi dirige una producción ambiciosa

La dirección estará a cargo de Daniela Goggi, cineasta reconocida por su trabajo en El Rapto.

El proyecto reunirá además a importantes nombres de la industria audiovisual argentina. Se trata de una coproducción entre About Entertainment, la compañía del ganador del Premio Oscar Armando Bo, Infinity Hill y Amazon MGM Studios.

La combinación de estas productoras anticipa una propuesta de gran nivel técnico y artístico que buscará alcanzar tanto al público argentino como a la audiencia internacional.

Foto: Gentileza Prensa.

Cuándo se estrena Barreda en Prime Video

Prime Video confirmó que Barreda estará disponible desde el 28 de agosto en exclusiva para todos los territorios donde opera la plataforma.

Esto permitirá que la historia pueda verse simultáneamente en más de 240 países y territorios, llevando uno de los casos policiales más conocidos de Argentina a espectadores de todo el mundo.

La película pasará a integrar el catálogo de producciones originales de Prime Video, que en los últimos años incrementó su inversión en contenidos realizados en Latinoamérica.

Barreda, el caso familiar que sacudió a la Argentina

A más de tres décadas del crimen que conmocionó a la Argentina, Barreda volverá a instalar el caso en la conversación pública.

La nueva película Original de Prime Video buscará ofrecer una lectura diferente de una historia ampliamente conocida, priorizando la memoria de las víctimas y proponiendo una reflexión sobre uno de los episodios más dolorosos de la crónica policial argentina.

Su estreno internacional del 28 de agosto marcará el regreso de este caso a la pantalla con una producción de gran escala, un elenco destacado y una narrativa que promete aportar una nueva mirada sobre una historia que sigue generando impacto.

Tráiler oficial de Barreda en Prime Video