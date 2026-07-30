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Escándalo total: el impactante cambio físico de Mauro Icardi que sorprendió a Wanda Nara

El irreconocible presente de Mauro Icardi: su imagen con pancita que sorprendió hasta a Wanda Nara. Miralo.

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Escándalo total: el impactante cambio físico de Mauro Icardi que sorprendió a Wanda Nara

Mientras Mauro Icardi sigue sin resolver su futuro futbolístico y atraviesa una feroz batalla judicial con Wanda Nara por sus hijas, un detalle comenzó a llamar la atención de todos: su evidente cambio físico. La discusión explotó después de que la propia empresaria apuntara contra el estado del delantero y pusiera en duda su presente profesional.

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La primera en instalar el tema fue Wanda Nara, quien, en medio del conflicto por los pasaportes de Francesca e Isabella, lanzó durísimas declaraciones sobre el padre de sus hijas. Según sostiene, las niñas continúan en Italia sin poder regresar a la Argentina para retomar las clases y reencontrarse con sus pertenencias porque Icardi todavía no firmó la autorización necesaria.

Pero, además del conflicto familiar, Wanda sorprendió al poner el foco en el aspecto físico del futbolista.

"Nunca vi a Mauro tan fuera de peso", aseguró durante una entrevista, una frase que rápidamente generó repercusión y abrió un intenso debate sobre el presente del delantero.

La mediática fue todavía más allá y vinculó ese supuesto cambio físico con el estilo de vida que lleva actualmente. Según relató, cuando eran pareja hacía todo lo posible para acompañarlo en su carrera.

"Yo odio el deporte, pero entrenaba al lado de él para incentivarlo y acompañarlo", recordó en una entrevista con el ciclo de Moria Casán de El Trece.

Luego deslizó que la situación habría cambiado desde el inicio de la relación de Icardi con la China Suárez, al asegurar que hoy predominan las salidas, las cenas y los aperitivos, en un contexto en el que el futbolista permanece sin club desde hace varios meses.

Lo cierto es que Icardi atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera. Después de finalizar su vínculo con Galatasaray, el delantero quedó con el pase en su poder y todavía no consiguió un nuevo destino, alimentando las especulaciones sobre una posible caída en su nivel deportivo.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una luz de esperanza. El Como 1907, recientemente ascendido a la Serie A, aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios. El representante del delantero, Elio Letterio Pino, confirmó que existen varias propuestas sobre la mesa y que la decisión podría conocerse en cualquier momento.

El conjunto italiano tendría una ventaja clave: su cercanía con Milán, ciudad donde permanecen sus hijas y donde también se desarrolla gran parte del conflicto judicial con Wanda Nara.

Mientras tanto, las imágenes más recientes de Mauro Icardi siguen multiplicándose en redes sociales y alimentan la polémica. Para algunos, el delantero luce visiblemente diferente tras meses de inactividad; para otros, se trata simplemente de un cambio normal mientras espera definir su próximo club.

En pocas palabras

  • Icardi y Wanda Nara: La empresaria apuntó contra el delantero por su cambio físico y su falta de autorización para viajar de sus hijas.
  • Situación profesional: Mauro Icardi se encuentra sin club tras su salida de Galatasaray, lo que alimenta especulaciones sobre su nivel.
  • Posible destino: El Como 1907, recién ascendido a la Serie A, surge como principal candidato para contratar al futbolista.
Resumen generado por Thinkindot AI
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