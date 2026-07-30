Escándalo total: el impactante cambio físico de Mauro Icardi que sorprendió a Wanda Nara

La mediática fue todavía más allá y vinculó ese supuesto cambio físico con el estilo de vida que lleva actualmente. Según relató, cuando eran pareja hacía todo lo posible para acompañarlo en su carrera.

"Yo odio el deporte, pero entrenaba al lado de él para incentivarlo y acompañarlo", recordó en una entrevista con el ciclo de Moria Casán de El Trece.

Luego deslizó que la situación habría cambiado desde el inicio de la relación de Icardi con la China Suárez, al asegurar que hoy predominan las salidas, las cenas y los aperitivos, en un contexto en el que el futbolista permanece sin club desde hace varios meses.

Lo cierto es que Icardi atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera. Después de finalizar su vínculo con Galatasaray, el delantero quedó con el pase en su poder y todavía no consiguió un nuevo destino, alimentando las especulaciones sobre una posible caída en su nivel deportivo.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una luz de esperanza. El Como 1907, recientemente ascendido a la Serie A, aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios. El representante del delantero, Elio Letterio Pino, confirmó que existen varias propuestas sobre la mesa y que la decisión podría conocerse en cualquier momento.

El conjunto italiano tendría una ventaja clave: su cercanía con Milán, ciudad donde permanecen sus hijas y donde también se desarrolla gran parte del conflicto judicial con Wanda Nara.

Mientras tanto, las imágenes más recientes de Mauro Icardi siguen multiplicándose en redes sociales y alimentan la polémica. Para algunos, el delantero luce visiblemente diferente tras meses de inactividad; para otros, se trata simplemente de un cambio normal mientras espera definir su próximo club.