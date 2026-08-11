Abrieron los documento del caso de Liam Payne: El escalofriante dato de la investigación antes de su muerte

Entre las pruebas aparece una imagen tomada por las cámaras de seguridad del hotel que muestra a Payne apenas una hora antes de caer al vacío. En las imágenes, según la descripción difundida por la prensa británica, se lo observa visiblemente desmejorado, con la mirada perdida y caminando con dificultad por los pasillos del establecimiento.

Los documentos también incluyen el testimonio de Geoff Payne, padre del cantante, quien habló ante los investigadores sobre el estado emocional y psicológico en el que se encontraba su hijo durante ese período.

En su declaración, Geoff sostuvo que Liam parecía convertirse en otra persona cuando atravesaba sus momentos más difíciles y aseguró que, durante esas crisis, “se iba”.

El padre del artista fue contundente al describir aquella situación: “No tenía el control de lo que hacía. No era Liam”.

Otro de los elementos incorporados al expediente está relacionado con los pedidos que el cantante habría realizado durante su estadía en el hotel. Según los documentos citados por la prensa británica, Payne habría llamado a la recepción para solicitar drogas y también habría pedido varias botellas de whisky Johnnie Walker Black Label mediante el servicio de habitaciones.

La situación habría generado preocupación entre los trabajadores del establecimiento. De acuerdo con mensajes que formarían parte de un grupo de WhatsApp interno del hotel, fechado el 14 de octubre, la gerente Gilda Martin habría advertido a sus empleados sobre la conducta del músico.

“Esta persona va a ser muy intensa durante su estadía”, habría escrito la responsable del hotel.

En ese mismo mensaje, además, habría pedido a los trabajadores que rechazaran determinados pedidos del cantante de manera cuidadosa: “Es importante que siempre le digamos que no, amablemente y con excusas. Esto es para evitar que siga siendo agresivo. O al menos, no tanto”.

Los nuevos elementos conocidos forman parte de la documentación recopilada por los investigadores después de la muerte de Payne, ocurrida en octubre de 2024 tras caer desde el balcón del tercer piso del CasaSur Palermo Hotel.

La publicación de estos documentos volvió a poner el foco sobre las horas previas a la muerte del cantante, mientras continúa el análisis de las circunstancias que rodearon sus últimos momentos en Buenos Aires.

Para su familia, el material también expone una etapa especialmente dolorosa. El testimonio de Geoff Payne deja entrever la preocupación que existía alrededor del estado de su hijo y la dificultad de reconocer al Liam que conocían cuando atravesaba episodios de profunda inestabilidad.