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Ester Expósito brilla en Prime Video con el estreno de la película Enfrentados: Marfil

Protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, la primera parte de la bilogía Enfrentados se estrenará en exclusiva en Prime Video.

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Ester Expósito brilla en Prime Video con el estreno de la película Enfrentados: Marfil. (Foto: Gentileza Prensa)

Ester Expósito brilla en Prime Video con el estreno de la película Enfrentados: Marfil. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video ha revelado el tráiler oficial de Enfrentados: Marfil, su próxima película Original internacional basada en la exitosa bilogía Enfrentados (Marfil y Ébano) escrita por la autora superventas del New York Times, Mercedes Ron. Además, revela nuevas imágenes de este thriller romántico protagonizado por Ester Expósito (Venus) y Hugo Diego García (La sustancia). Enfrentados: Marfil se estrenará en exclusiva en Prime Video el 9 de septiembre en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

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Completan el reparto Eric Masip (A través de mi ventana) como Iván, Pablo Molinero (Un asunto privado) como Alejandro, Zoe Bonafonte (El 47) como Gabriela, Lluís Homar (Los abrazos rotos) como Logan y Joaquín Ferreira (Club de Cuervos) como Ray.

De qué trata Enfrentados: Marfil, la nueva película de Prime Video

Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas.

Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano están producidas por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, y Sofía Cuenca (Culpa tuya, Culpa nuestra) como guionista.

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano representan la tercera etapa de colaboración entre Prime Video y la exitosa autora Mercedes Ron, después de las adaptaciones de su popular trilogía Culpables y Dímelo bajito. Marfil se estrenará en exclusiva en Prime Video el 9 de septiembre como parte de la suscripción Prime.

El elenco principal de Enfrentados: Marfil con Ester Expósito

  • Ester Expósito
  • Hugo Diego García
  • Eric Masip
  • Pablo Molinero
  • Zoe Bonafonte
  • Lluís Homar
  • Joaquín Ferreira

Tráiler oficial de Enfrentados Marfil en Prime Video

En pocas palabras

  • Ester Expósito brilla: La actriz protagoniza la nueva película de Prime Video, Enfrentados: Marfil.
  • Estreno exclusivo: La cinta llegará a la plataforma el 9 de septiembre en más de 240 países.
  • Trama del film: Un thriller romántico sobre una joven secuestrada y su guardaespaldas con una atracción inevitable.
Resumen generado por Thinkindot AI
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