Ester Expósito brilla en Prime Video con el estreno de la película Enfrentados: Marfil

Prime Video ha revelado el tráiler oficial de Enfrentados: Marfil, su próxima película Original internacional basada en la exitosa bilogía Enfrentados (Marfil y Ébano) escrita por la autora superventas del New York Times, Mercedes Ron. Además, revela nuevas imágenes de este thriller romántico protagonizado por Ester Expósito (Venus) y Hugo Diego García (La sustancia). Enfrentados: Marfil se estrenará en exclusiva en Prime Video el 9 de septiembre en más de 240 países y territorios en todo el mundo.