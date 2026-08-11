Ester Expósito brilla en Prime Video con el estreno de la película Enfrentados: Marfil

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano están producidas por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, y Sofía Cuenca (Culpa tuya, Culpa nuestra) como guionista.

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano representan la tercera etapa de colaboración entre Prime Video y la exitosa autora Mercedes Ron, después de las adaptaciones de su popular trilogía Culpables y Dímelo bajito. Marfil se estrenará en exclusiva en Prime Video el 9 de septiembre como parte de la suscripción Prime.

El elenco principal de Enfrentados: Marfil con Ester Expósito

Ester Expósito

Hugo Diego García

Eric Masip

Pablo Molinero

Zoe Bonafonte

Lluís Homar

Joaquín Ferreira

Tráiler oficial de Enfrentados Marfil en Prime Video