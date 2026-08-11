"No hemos sabido nada de él": la dramática búsqueda de un futbolista en Colombia tras el terremoto

En qué situación se encuentran las familias del Deportivo Pereira tras el terremoto

Respecto al estado general de la delegación, Arturo Reyes aclaró que, más allá de la angustiante búsqueda de Palacios, todas las familias vinculadas al Deportivo Pereira se encuentran bien. De todas formas, precisó que muchos allegados tuvieron que abandonar sus departamentos debido a los daños que sufrieron las estructuras edilicias. “Hay muchos edificios con inconvenientes para que puedan ser habitados, entonces la gente está fuera de los apartamentos”, detalló el DT, manifestando el deseo de regresar rápido para colaborar en la emergencia.

Por su parte, el defensor Walmer Pacheco reflejó la angustia que atraviesa el grupo mientras se encuentran lejos de su hogar, señalando que resulta difícil concentrarse al ver a sus compañeros preocupados por sus seres queridos o al observar imágenes de viviendas destruidas. “No es tema ni para tocar el fútbol, hay que tener sensibilidad y empatía para estas situaciones difíciles. El fútbol pasa a no sé qué plano”, concluyó el futbolista, pidiendo conciencia sobre la gravedad del momento que atraviesa la región.