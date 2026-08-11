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"No hemos sabido nada de él": la dramática búsqueda de un futbolista en Colombia tras el terremoto

El DT de Deportivo Pereira, Arturo Reyes, confirmó que no logran ubicar al jugador Miguel Palacios tras el fuerte sismo. El pedido del plantel y la situación en Pereira.

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No hemos sabido nada de él: la dramática búsqueda de un futbolista en Colombia tras el terremoto

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes generó una profunda preocupación en distintas regiones del país, con un impacto de severa magnitud en la zona del Eje Cafetero. Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el fenómeno, registrando daños materiales en edificios y obligando a numerosas familias a abandonar sus viviendas por razones de precaución.

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El terremoto en Colombia terminó afectando el calendario de River. (Foto: archivo).

En medio de la emergencia nacional, el entrenador del Deportivo Pereira, Arturo Reyes, confirmó una situación que mantiene en extrema angustia a todo el plantel profesional: no logran establecer contacto con el futbolista Miguel Palacios. La incertidumbre sobre el paradero del deportista encendió las alarmas en la institución tras el movimiento telúrico.

Cómo es la búsqueda del futbolista Miguel Palacios en la ciudad de Pereira

El propio director técnico del equipo cafetero brindó detalles de la dramática situación en una entrevista concedida al canal WIN Sports. “Hay un jugador nuestro, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, relató Reyes.

Ante la falta de novedades, los integrantes del plantel que permanecieron en la ciudad intentaron desplazarse hacia el lugar de residencia del futbolista. “Hemos mandado a varias personas que están en Pereira, jugadores del equipo que no viajaron, para tratar de buscarlo en su barrio y no hemos podido encontrarlo”, explicó el entrenador.

En qué situación se encuentran las familias del Deportivo Pereira tras el terremoto

Respecto al estado general de la delegación, Arturo Reyes aclaró que, más allá de la angustiante búsqueda de Palacios, todas las familias vinculadas al Deportivo Pereira se encuentran bien. De todas formas, precisó que muchos allegados tuvieron que abandonar sus departamentos debido a los daños que sufrieron las estructuras edilicias. “Hay muchos edificios con inconvenientes para que puedan ser habitados, entonces la gente está fuera de los apartamentos”, detalló el DT, manifestando el deseo de regresar rápido para colaborar en la emergencia.

Por su parte, el defensor Walmer Pacheco reflejó la angustia que atraviesa el grupo mientras se encuentran lejos de su hogar, señalando que resulta difícil concentrarse al ver a sus compañeros preocupados por sus seres queridos o al observar imágenes de viviendas destruidas. “No es tema ni para tocar el fútbol, hay que tener sensibilidad y empatía para estas situaciones difíciles. El fútbol pasa a no sé qué plano”, concluyó el futbolista, pidiendo conciencia sobre la gravedad del momento que atraviesa la región.

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