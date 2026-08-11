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¿Tenés un Samsung o Xiaomi? Los 4 ajustes que conviene desactivar para proteger la privacidad

Los celulares Samsung y Xiaomi cuentan con distintas funciones y permisos que pueden recopilar información o permitir el acceso a determinadas herramientas del dispositivo. Un experto en tecnología recomienda revisar cuatro configuraciones para reforzar la privacidad.

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Revisar algunas configuraciones del celular permite limitar el acceso a datos

Revisar algunas configuraciones del celular permite limitar el acceso a datos, conexiones y funciones del dispositivo.

El uso cotidiano de los celulares implica el intercambio constante de datos y permisos con distintas funciones del sistema y aplicaciones instaladas. Algunas configuraciones pueden mantener activos determinados servicios de ubicación, conexiones inalámbricas, acceso al micrófono o envío de información de diagnóstico, incluso cuando el usuario no los utiliza de manera directa.

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Para reducir estos riesgos y reforzar la privacidad en dispositivos Android, especialmente en equipos Samsung y Xiaomi, el experto en tecnología DavidMtsTech compartió en su canal de YouTube una serie de ajustes que permiten revisar y limitar estas funciones. Se trata de cambios sencillos que pueden realizarse desde la configuración del teléfono.

Cómo desactivar el rastreo por proximidad en Samsung y Xiaomi

Según explica el experto, esta configuración permite que el dispositivo continúe buscando redes y dispositivos cercanos incluso cuando el Wi-Fi o el Bluetooth están apagados desde el panel de control. Esto puede facilitar el rastreo con fines publicitarios y generar un consumo adicional de batería.

En Samsung: se debe acceder a Ajustes, seleccionar Ubicación y luego ingresar en Ajustes de ubicación.

En Xiaomi: hay que entrar en Ajustes, buscar la opción Ubicación en la parte inferior y acceder a Servicios de ubicación.

Qué hacer: se deben desactivar las opciones Búsqueda con Wi-Fi y Búsqueda con Bluetooth en ambos dispositivos. Asimismo, el experto recomienda desactivar Precisión de la ubicación de Google.

Cómo evitar que las aplicaciones controlen el Wi-Fi automáticamente

Algunas aplicaciones poseen permisos para encender o apagar el Wi-Fi de manera autónoma. De acuerdo con DavidMtsTech, esto representa un riesgo, ya que el teléfono podría modificar su conexión a redes inalámbricas sin una confirmación directa del usuario.

En Samsung: se debe ingresar en Ajustes, luego en Aplicaciones, pulsar los tres puntos de la esquina superior y seleccionar Acceso especial. Allí se debe buscar Control de Wi-Fi.

En Xiaomi: hay que acceder a Ajustes, entrar en Protección de la privacidad y seleccionar Permisos especiales. Posteriormente, se debe buscar Control de Wi-Fi.

Qué hacer: se debe revisar la lista de aplicaciones y desactivar el permiso en aquellas que no lo requieran para su funcionamiento, como juegos o aplicaciones de compras.

Cómo revisar y limitar el acceso al micrófono en Android

La aparición de puntos verdes o naranjas en la parte superior de la pantalla indica que una aplicación está utilizando el micrófono o la cámara. Según explica el experto, algunas aplicaciones pueden captar palabras clave mediante el acceso al micrófono para mostrar publicidad personalizada.

En Samsung: se debe ingresar en Ajustes, seleccionar Seguridad y privacidad, luego Más ajustes de privacidad y entrar en Administrador de permisos. Una vez allí, se debe seleccionar Micrófono.

En Xiaomi: hay que entrar en Ajustes, luego en Protección de la privacidad, seleccionar Todos los permisos y finalmente acceder a Gestor de permisos. Allí se debe localizar la opción Micrófono.

Qué hacer: se debe comprobar qué aplicaciones tienen acceso al micrófono y retirar el permiso a aquellas que no lo necesiten, como calculadoras o editores de fotos. El experto recomienda prestar especial atención a las aplicaciones que figuren con acceso permanente.

Cómo desactivar el envío de datos de uso y diagnóstico a Google

La función Uso y diagnóstico, que se encuentra activa por defecto, permite enviar a Google información relacionada con el uso del teléfono y las aplicaciones. Según explica DavidMtsTech, estos datos pueden incluir información sobre las aplicaciones abiertas y el tiempo de permanencia en ellas. Aunque la función está destinada a mejorar los servicios, también implica el envío de datos sobre la actividad del dispositivo.

En Samsung: se debe acceder a Ajustes, entrar en Seguridad y privacidad, seleccionar Más ajustes de privacidad y buscar Uso y diagnóstico.

En Xiaomi: hay que ingresar en Ajustes, dirigirse a la sección de Google, seleccionar Todos los servicios y deslizar hasta encontrar Uso y diagnóstico.

Qué hacer: se debe desactivar el interruptor de esta función para limitar el envío de información de uso y diagnóstico del dispositivo.

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