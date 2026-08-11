Nicole Neumann contó por qué dejó de comer carne: la triste historia que la marcó para siempre

La actual esposa de Manu Urcera inmediatamente comenzó a reconstruir aquella escena que quedó grabada en su memoria. Según relató, todo sucedió cuando fue invitada a pasar un tiempo en un campo donde criaban caballos. Allí, en medio de ese entorno, algo llamó poderosamente su atención.

“Me invitaron a un campo donde criaban caballos y de golpe vi a una oveja que balaba todo el tiempo”, recordó Nicole sobre el momento en el que comenzó a preguntarse qué podía estar ocurriéndole al animal.

La situación despertó su curiosidad y decidió consultar al capataz del campo para saber por qué la oveja se encontraba tan alterada. La respuesta que recibió fue inesperada y terminó provocándole una fuerte impresión. “Lo que pasa es que esta mañana carneamos el cordero para comerlo y lo anda buscando”, le explicó el hombre.

Aquella revelación generó un impacto inmediato en Nicole Neumann, quien entendió entonces por qué la oveja no dejaba de buscar a su cría. La escena, según contó, fue suficiente para que tomara una decisión que cambiaría su vida. “Te juro que en ese instante decidí nunca más en mi vida consumir un pedazo de carne”, afirmó la modelo al recordar aquel instante que marcó un antes y un después.

Años después, Nicole todavía recuerda aquella imagen y explicó la reflexión que surgió a partir de lo que había presenciado. “Los pedazos de carne que se comen son las crías de un animal que después los buscan desesperadas”, concluyó firme.

Cuál fue la reacción de Nicole Neumann cuando la acusaron de haberse retocado la cara

Recientemente Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de la escena por su apariencia física luego de que algunos usuarios de las redes sociales cuestionaran su rostro y especularan con la posibilidad de que se hubiera realizado algún retoque estético. La modelo, que está acostumbrada a convivir con la exposición desde que era muy chica, no dejó pasar los comentarios y salió públicamente a responderles.

Cabe recordar que Nicole Neumann comenzó su carrera en las pasarelas cuando tenía apenas 12 años y, por aquel entonces, se convirtió en la modelo más joven de Argentina. Sin embargo, pese a llevar décadas frente a las cámaras y bajo la mirada permanente del público, ciertas opiniones todavía pueden incomodarla.

En esta oportunidad, la esposa de Manu Urcera utilizó sus historias de Instagram para referirse a los mensajes que recibió y negar de manera contundente haberse sometido recientemente a una intervención estética en el rostro.

“Estoy acá a raíz de unos muy poquitos comentarios de haters en redes y lo que me da gracia es que ponen algo malo por ponerlo y no es muy difícil de chequear, lo hacen porque tienen ganas de ser malos”, comenzó diciendo la modelo, visiblemente molesta por las especulaciones.

Luego, Nicole Neumann se detuvo especialmente en uno de los mensajes que había leído en su última publicación. Allí, un usuario había escrito “ay, carita nueva”, comentario que la modelo tomó como punto de partida para explicar por qué consideraba que la versión podía descartarse fácilmente.

“Me da mucha gracia que en mi último posteo me comentaron ‘ay, carita nueva’ y es muy fácil de chequear que volví de vacaciones en fin de semana. El lunes retomé el streaming, ¿en qué momento me hice una carita nueva?”, planteó.

A partir de ese razonamiento, Nicole sostuvo que tampoco habría tenido tiempo para atravesar una eventual recuperación luego de un procedimiento. “Es imposible, salvo que haga una recuperación y haga magia”, lanzó picante.

Además, la modelo invitó a quienes ponen en duda su apariencia a observarla durante sus transmisiones en vivo, ya que, según explicó, allí no utiliza filtros que puedan alterar sus facciones. “La segunda forma de chequear es mirar el streaming, donde no hay filtros ni nada, y sigo teniendo la misma cara de siempre”, aseguró.

Frente a las diferencias que algunos seguidores pudieron notar, Nicole Neumann también ofreció una explicación mucho más simple: su reciente regreso de vacaciones. “Simplemente estoy bronceada porque vuelvo de vacaciones o me habré hecho un maquillaje diferente”, explicó.

Pero su descargo no terminó allí. La modelo aprovechó la situación para dejar una reflexión dirigida a quienes utilizan las redes sociales para buscar aspectos negativos en los demás.

“En resumen: sean felices, miren menos con mala intención al de al lado, dejen de buscar lo negativo. Empiecen a ver y a buscar cosas positivas, así les vuelven cosas positivas en su vida o búsquense algo interesante que hacer...algo que les divierta, que les haga bien”, manifestó.

Por último, Nicole Neumann dejó en claro que cualquier modificación que eventualmente decidiera realizar sobre su aspecto sería una cuestión estrictamente personal y que no tendría por qué dar explicaciones.

“Y así, viviré con esta cara. Y si me da la gana el día de mañana de hacerme la cara nueva, que no creo, problema mío también, tema mío, ganas mías... mi vida, ¿no? digo yo. Así que dedíquense a tomar lo bueno que uno tiene para transmitir o no, o sigan a otros. ¡Seamos felices!”, concluyó tajante.