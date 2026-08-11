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Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 12 segundos?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 11) × 7 - 32 ÷ 4 + 31.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 23 × 7 - 32 ÷ 4 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 7 = 161 | 32 ÷ 4 = 8

La expresión queda así: 161 - 8 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

161 - 8 = 153 |

153 + 31 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos tiene su clave en los paréntesis

Resultado final: 184

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin necesidad de fórmulas complicadas.

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