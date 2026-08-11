Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 12 segundos?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 23 × 7 - 32 ÷ 4 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

23 × 7 = 161 | 32 ÷ 4 = 8

La expresión queda así: 161 - 8 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

161 - 8 = 153 |

153 + 31 = (?)

Resultado final: 184

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin necesidad de fórmulas complicadas.