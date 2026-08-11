Desafío Matemático: muchos cometen el mismo error y no llegan al resultado correcto

14 × 6 = 84 | 45 - 15 = 30

La expresión queda así: 84 + 9 × 6 - 30 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 84 + 54 - 30 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 54 = 138 |

138 - 30 = 108 |

108 + 36 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 144

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades que ayudan a resolver mejor cualquier problema matemático cotidiano.