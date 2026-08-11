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Desafío Matemático: muchos cometen el mismo error y no llegan al resultado correcto

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 6) + 9 × 6 - (45 - 15) + 36

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío desafía tu primer impulso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 6 = 84 | 45 - 15 = 30

La expresión queda así: 84 + 9 × 6 - 30 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 84 + 54 - 30 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 54 = 138 |

138 - 30 = 108 |

108 + 36 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 144

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades que ayudan a resolver mejor cualquier problema matemático cotidiano.

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