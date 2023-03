Actriz que está en pareja con un joven 18 años menor que ella admite que su familia no acepta la relación

"Mi madre no lo acepta. Es importante que diga esto. Ella es el amor más grande de mi vida, pero es la que más me incomoda con este asunto. Además, no habla con él, no interactúa. Y mi hijo, que también es mi mejor amigo, me dice: 'No puedo manejarlo'", contó Priscila a la revista Quem.

Más allá de lo que muchos piensen y digan, Priscila y Marcelo fueron juntos este fin de semana al Lollapalooza, en San Pablo.

“Hoy estoy bien, pero estuve tres meses mal. Entendí que, si estoy pasando por esto, tengo que aprender algo. No puedo complacer y cumplir con las expectativas de todos”, afirmó la actriz.

En una entrevista en 2017, también con Quem, Priscila reveló que discutía mucho con su hijo, quien en ese momento tenía 14 años: “Él era un dulce, pero ahora tomó otra postura”.

Priscila también afirmó que siempre tuvo una relación cercana con su madre, principalmente desde que perdió a su papá, a los 15 años. "Creo que mi madre suplió esta ausencia, me cubrió de amor. Era una madre sobreprotectora", aseguró.