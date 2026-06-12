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Atención monotributistas: ANSES aumenta el SUAF según escalas de cobro en julio 2026

Se oficializó el reajuste mensual por movilidad sobre los montos fijados por menor para los pequeños contribuyentes registrados. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento del 2,1% derivado de la inflación de mayo sobre las asignaciones del sistema SUAF.

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Atención monotributistas: ANSES aumenta el SUAF según escalas de cobro en julio 2026

Atención monotributistas: ANSES aumenta el SUAF según escalas de cobro en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará los nuevos valores para las asignaciones familiares contempladas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), alcanzando de forma directa a los pequeños contribuyentes inscritos en el régimen simplificado y el Monotributo Social. Tras procesarse el indicador del 2,1% de inflación emitido por el INDEC, se confirma que las escalas por hijo recibirán una actualización nominal automática.

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El esquema previsional de la entidad procesará las liquidaciones cruzando las categorías impositivas de facturación declaradas ante la AFIP. Se confirma que el aumento de las asignaciones familiares busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores independientes frente al costo de vida actual, reconfigurando en paralelo las bandas salariales y los topes de ingresos máximos que rigen para conservar el derecho al beneficio que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuánto se cobra por el SUAF en las categorías del monotributo?

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Atención monotributistas: ANSES aumenta el SUAF según escalas de cobro en julio 2026

Se informa que el organismo previsional aplicará el incremento del 2,1% para fijar el monto base por hijo para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para el Monotributo Social en $74.010,18 brutos. Este valor se acreditará de manera directa en las cuentas bancarias declaradas por los titulares, unificándose con las jornadas del calendario formal de cobros del sistema de la seguridad social.

Se establece que a medida que se eleva el escalón de facturación del pequeño contribuyente (categorías D en adelante), el importe fijo determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) disminuye de forma proporcional según las tablas de movilidad vigentes. Las familias que residen en zonas desfavorables o la región patagónica contarán con coeficientes diferenciales que incrementan el cobro final bruto por menor a cargo.

¿Qué controles informáticos realiza la ANSES sobre el salario familiar?

Se confirma que el organismo previsional ejecuta controles mensuales automáticos para constatar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los topes individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones de facturación ante el fisco nacional se encuentran al día y los vínculos filiales están validados en el sistema, el reajuste del 2,1% en el SUAF de ANSES se liquidará de oficio.

Se informa que las asignaciones familiares bajo esta modalidad impositiva son incompatibles con la percepción simultánea de otros planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los pequeños contribuyentes pueden verificar de forma remota su encuadramiento prestacional ingresando al portal oficial Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, evitando trámites presenciales complejos.

¿Cómo descargar la constancia de liquidación del salario familiar?

Se establece que la plataforma digital dispone del apartado "Mis Asignaciones" para corroborar de manera anticipada los conceptos brutos depositados por la entidad. Este canal electrónico permite descargar los comprobantes oficiales necesarios para presentar ante entidades bancarias u organismos escolares como resguardo de ingresos familiares.

Calendario de acreditación: fechas de cobro del SUAF para monotributistas en julio de 2026

Se informa que el cronograma de transferencias bancarias se desplegará de forma simultánea con el calendario de pagos de las asignaciones sociales, organizándose bajo las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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