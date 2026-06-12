AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Se confirma que los titulares de la AUH acceden en su misma jornada bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben un extra mensual, valor que se incrementa de forma escalonada para quienes tienen dos o tres menores registrados en el núcleo familiar.

Se informa que a estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos del sistema financiero nacional, los beneficiarios de la AUH de ANSES disponen de la asistencia económica del Estado de forma ágil y segura, sin necesidad de autorizaciones presenciales intermedias.

¿Cómo verificar las retenciones acumuladas y las órdenes de pago virtuales?

Se establece que las madres y tutores pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma interactiva Mi ANSES para auditar los desgloses de haberes del período. El aplicativo detalla los montos brutos, los descuentos de ley y permite corroborar el estado de las liquidaciones complementarias asociadas al núcleo familiar.

Calendario de pagos: fechas de cobro proyectadas de la AUH de ANSES en julio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular, coordinándose junto al primer grupo del sector pasivo: