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AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

Se formalizó el impacto de la movilidad mensual sobre las asignaciones sociales para el próximo ciclo previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento del 2,1% en los recibos de la AUH, unificando el cobro con los adicionales alimentarios.

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AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya planifica las liquidaciones correspondientes al universo de la protección social para el próximo período mensual. Tras confirmarse de manera oficial por parte del INDEC que la inflación de mayo se desaceleró al 2,1%, marcando el nivel más bajo en ocho meses, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán reflejada esta actualización nominal en sus saldos de bolsillo de forma automática.

Leé también AUH de ANSES: cómo cobrar un extra de $148.000 en JULIO 2026
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Esta actualización obligatoria que coordina la entidad busca resguardar el poder adquisitivo de los sectores que no cuentan con ingresos formales registrados. Los depósitos de la AUH de ANSES en julio se procesan de forma directa en las cuentas de la seguridad social, unificando el haber base indexado con los programas de asistencia nutricional vigentes para simplificar la administración del presupuesto familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de julio?

ANSES Sandra Pettovello
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AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

Se informa que el organismo previsional aplicará el 2,1% para fijar el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $148.003,59 para la zona general del país. De esa cifra total determinada por la fórmula de movilidad mensual, la entidad transfiere de manera directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante hasta la presentación de las libretas obligatorias de salud y escolaridad.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubicará en la misma cifra de $148.003,59 para el período de julio. Las beneficiarias percibirán los recursos unificados con las sumas fijas de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías que correspondan según la edad de los menores a cargo, garantizando la cobertura de la canasta básica.

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Se confirma que los titulares de la AUH acceden en su misma jornada bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben un extra mensual, valor que se incrementa de forma escalonada para quienes tienen dos o tres menores registrados en el núcleo familiar.

Se informa que a estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos del sistema financiero nacional, los beneficiarios de la AUH de ANSES disponen de la asistencia económica del Estado de forma ágil y segura, sin necesidad de autorizaciones presenciales intermedias.

¿Cómo verificar las retenciones acumuladas y las órdenes de pago virtuales?

Se establece que las madres y tutores pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma interactiva Mi ANSES para auditar los desgloses de haberes del período. El aplicativo detalla los montos brutos, los descuentos de ley y permite corroborar el estado de las liquidaciones complementarias asociadas al núcleo familiar.

Calendario de pagos: fechas de cobro proyectadas de la AUH de ANSES en julio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular, coordinándose junto al primer grupo del sector pasivo:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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