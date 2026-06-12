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Jubilados de ANSES: confirman cuánto cobran las PNC y la PUAM en JULIO 2026

Se oficializó el esquema de cobros definitivo para los titulares de las pensiones asistenciales y de la protección para adultos mayores. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,1% y ratifica el plus extraordinario.

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Jubilados de ANSES: confirman cuánto cobran las PNC y la PUAM en JULIO 2026

Jubilados de ANSES: confirman cuánto cobran las PNC y la PUAM en JULIO 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó las liquidaciones correspondientes al padrón de pensiones universales y regímenes especiales del sector pasivo. Tras convalidarse que el incremento por movilidad mensual basado en la fórmula indexatoria se ubicará en el 2,1% por la desaceleración inflacionaria de mayo, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) verán reflejada la suba nominal en sus recibos.

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Esta actualización obligatoria se unificará con el desembolso de los soportes financieros extraordinarios implementados por el Estado nacional. Se confirma que la entidad previsional mantendrá vigente de oficio la distribución del bono de asistencia económica de $70.000, garantizando que las escalas asistenciales que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sostengan un piso de ingresos coordinado.

¿Cuánto se cobra por la PUAM de ANSES con el incremento y bono en julio?

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Jubilados de ANSES: confirman cu&aacute;nto cobran las PNC y la PUAM en JULIO 2026

Jubilados de ANSES: confirman cuánto cobran las PNC y la PUAM en JULIO 2026

Se informa que el organismo previsional determinó que el haber bruto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará técnicamente en $329.494,36 para este ciclo mensual. Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000 que se otorga de forma directa a las escalas inferiores del sistema, las personas integradas en este régimen de cobertura percibirán un ingreso consolidado de $399.494,36 netos.

Se establece que la PUAM equivale por normativa al 80% del valor de una jubilación mínima básica regulada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los fondos se depositan de manera conjunta en la cuenta de la seguridad social del titular, permitiendo una libre disposición del saldo electrónico mediante compras con tarjeta de débito o retiros en terminales automáticas habilitadas en el sistema financiero.

¿Cómo quedan los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Se confirma que las escalas determinadas por la entidad previsional para el universo de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se reconfigurarán aplicando la movilidad del 2,1%, fijando su haber básico en $288.307,60. Al acoplarse el plus extraordinario de de emergencia de $70.000, el pozo total unificado que recibirán los titulares de este beneficio se elevará a los $358.307,60 de bolsillo.

Se informa que en el caso específico de las madres de siete hijos o más que perciben una PNC, el haber mensual bruto se equipara de forma legal al valor total de la jubilación mínima nacional básica, alcanzando los $411.867,96. Al sumarse el bono de asistencia económica del Gobierno, este grupo de beneficiarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) accederá a un pozo unificado de $481.867,96 netos.

¿Cómo chequear las órdenes de pago y conceptos de cobro virtuales?

Se establece que los titulares de las pensiones asistenciales pueden verificar el desglose de sus recibos digitales ingresando con la contraseña previsional al aplicativo oficial Mi ANSES, donde se detallan los montos base y los complementos de ley del período.

Calendario de pagos: fechas de cobro proyectadas de las PNC y la PUAM de ANSES en julio de 2026

Se detalla que las jornadas de depósito bancario para las pensiones se unifican de forma paralela con el padrón general de haberes mínimos, organizándose bajo el siguiente esquema por finalización de documento:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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