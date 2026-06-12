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Jubilados SIN BONO de ANSES: qué sector no cobrará los $70 mil extra en JULIO

Se confirmó el esquema y las escalas que percibirán los beneficiarios con haberes medios y altos del sector pasivo. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento del 2,1% por inflación en la segunda etapa del mes, pero limitará la entrega de las sumas fijas de emergencia.

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Jubilados SIN BONO de ANSES: qué sector no cobrará los $70 mil extra en JULIO

Jubilados SIN BONO de ANSES: qué sector no cobrará los $70 mil extra en JULIO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la estructura de pagos para los adultos mayores que perciben ingresos superiores al haber mínimo del sistema general. Luego de convalidarse que la inflación de mayo retrocedió al 2,1%, las escalas contributivas más elevadas recibirán el ajuste porcentual directo por movilidad previsional. Sin embargo, el dato central de la reglamentación confirma qué grupo de beneficiarios quedará excluido del refuerzo económico de asistencia estatal.

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El esquema previsional de la entidad desplegará el pago de estos haberes en una ventana temporal diferenciada, una vez concluidos los desembolsos de las prestaciones sociales básicas y las pensiones asistenciales. Se confirma que los jubilados de ANSES que superan la base mínima contarán con sus haberes actualizados depositados de forma automática en sus cuentas de la seguridad social del sistema financiero nacional, debiendo administrar sus recursos habituales sin el auxilio del plus extraordinario de de asistencia económica de $70.000.

¿Quiénes integran el sector de jubilados sin bono en julio?

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Jubilados SIN BONO de ANSES: qué sector no cobrará los $70 mil extra en JULIO

Se informa que las autoridades nacionales ratificaron que el subsidio excepcional de $70.000 permanecerá estrictamente focalizado en los sectores de menores recursos de la base contributiva. Por este motivo, todos los pasivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban un ingreso básico superior al umbral de los $411.867,96 bruto no recibirán la acreditación de la suma fija.

Se establece que el criterio de exclusión busca centralizar las herramientas de emergencia en las categorías con menor capacidad de consumo frente a las variaciones impositivas del mercado. Aquellos titulares que cuenten con más de una prestación, como una jubilación ordinaria unificada con una pensión por viudez, también quedarán marginados del plus de emergencia al superar holgadamente el piso de ingresos mínimos establecido por decreto.

¿Cómo impacta el aumento del 2,1% en los haberes medios y altos?

Se confirma que los jubilados de ANSES que integran el sector que no cobra el bono verán actualizado su haber neto de bolsillo mediante la aplicación directa del 2,1% derivado del IPC de mayo. Al procesarse sobre montos nominales considerablemente más altos, este ajuste previsional mensual obligatorio genera variaciones de mayor magnitud en los recibos de sueldo de las escalas medias.

Se informa que, si bien la falta de compensaciones extraordinarias genera reclamos dentro del sector aportante del padrón previsional, el incremento porcentual automático busca sostener la proporcionalidad del sistema contributivo. Las variaciones netas impactarán en los conceptos habituales y en los aportes obligatorios destinados a la obra social previsional PAMI, permitiendo revisar las liquidaciones definitivas de forma digital.

¿A cuánto se eleva el techo previsional máximo de ANSES?

Se establece que la jubilación máxima del sistema contributivo nacional que administra el organismo previsional se reconfigurará técnicamente a partir del próximo mes para ubicarse en un tope cercano a los $2.771.478,31 nominales brutos. Este valor funciona como el límite legal para las prestaciones del sector pasivo de altos ingresos que no posean regímenes especiales.

Calendario de pagos: fechas de cobro de jubilados que superan la mínima en julio de 2026

Se detalla que las jornadas de acreditación bancaria para el sector de jubilados sin bono se desplegarán de forma correlativa durante la última semana del mes, organizándose de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 28 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 29 de julio de 2026.

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