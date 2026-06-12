Jubilados SIN BONO de ANSES: qué sector no cobrará los $70 mil extra en JULIO

¿Cómo impacta el aumento del 2,1% en los haberes medios y altos?

Se confirma que los jubilados de ANSES que integran el sector que no cobra el bono verán actualizado su haber neto de bolsillo mediante la aplicación directa del 2,1% derivado del IPC de mayo. Al procesarse sobre montos nominales considerablemente más altos, este ajuste previsional mensual obligatorio genera variaciones de mayor magnitud en los recibos de sueldo de las escalas medias.

Se informa que, si bien la falta de compensaciones extraordinarias genera reclamos dentro del sector aportante del padrón previsional, el incremento porcentual automático busca sostener la proporcionalidad del sistema contributivo. Las variaciones netas impactarán en los conceptos habituales y en los aportes obligatorios destinados a la obra social previsional PAMI, permitiendo revisar las liquidaciones definitivas de forma digital.

¿A cuánto se eleva el techo previsional máximo de ANSES?

Se establece que la jubilación máxima del sistema contributivo nacional que administra el organismo previsional se reconfigurará técnicamente a partir del próximo mes para ubicarse en un tope cercano a los $2.771.478,31 nominales brutos. Este valor funciona como el límite legal para las prestaciones del sector pasivo de altos ingresos que no posean regímenes especiales.

Calendario de pagos: fechas de cobro de jubilados que superan la mínima en julio de 2026

Se detalla que las jornadas de acreditación bancaria para el sector de jubilados sin bono se desplegarán de forma correlativa durante la última semana del mes, organizándose de la siguiente manera: