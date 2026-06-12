AUH de ANSES: cómo cobrar un extra de $148.000 en JULIO 2026

¿Cómo funciona el cobro del Complemento Leche junto a la AUE?

Se confirma que las titulares de la AUE acceden en el mismo cronograma al beneficio del Complemento Leche, enmarcado en el Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este adicional monetario, que también recibe la actualización del 2,1% por movilidad mensual, se adjudica de forma directa para asegurar la provisión de alimentos y nutrientes esenciales durante la etapa de gestación.

Se informa que al procesarse de forma cruzada con el padrón de salud pública, la adjudicación de este extra económico no requiere trámites adicionales en las dependencias físicas del Estado. Las embarazadas integradas en el sistema pueden auditar los montos asignados mediante los canales electrónicos de autogestión, lo que agiliza la percepción de las políticas de asistencia nutricional del Gobierno.

¿Cómo verificar las fechas de cobro y liquidaciones en la web?

Se establece que las beneficiarias pueden ingresar al portal digital Mi ANSES utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social para auditar el estado de los conceptos liquidados. La plataforma virtual actualiza de forma anticipada las fechas y desglosa los montos brutos y netos determinados por el organismo para el período.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUE de ANSES en julio de 2026

Se detalla que las jornadas de depósito bancario se organizaron siguiendo la terminación del documento de identidad del titular, implementándose bajo el siguiente cronograma operativo oficial: