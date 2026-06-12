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AUH de ANSES: cómo cobrar un extra de $148.000 en JULIO 2026

Se oficializaron los montos definitivos para las embarazadas integradas en el esquema de protección social del Estado nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,1% e integra el subsidio alimentario para la primera infancia.

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AUH de ANSES: cómo cobrar un extra de $148.000 en JULIO 2026

AUH de ANSES: cómo cobrar un extra de $148.000 en JULIO 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó el diseño de las liquidaciones para las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) correspondientes al próximo período. Al convalidarse que el índice oficial de inflación del INDEC marcó un 2,1% en mayo, las escalas de este beneficio asistencial recibirán el ajuste automático por movilidad establecido por las normativas gubernamentales vigentes.

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Esta asistencia económica administrada por el organismo busca acompañar de forma integral la gestación de las familias vulnerables. Se confirma que los fondos correspondientes al programa AUE de ANSES en julio se liquidarán en paralelo con los adicionales de la Tarjeta Alimentar y los recursos de la primera infancia, unificando los saldos en las cuentas de la seguridad social de las titulares.

¿Cuánto se cobra por la Asignación por Embarazo en julio de 2026?

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AUH de ANSES: cómo cobrar un extra de $148.000 en JULIO 2026

Se informa que el organismo previsional determinó que el valor bruto de la Asignación Universal por Embarazo se ubicará en $148.003,59 a partir del próximo mes. Bajo el sistema general de liquidaciones, las beneficiarias perciben de forma directa el 80% neto de la prestación, mientras que el 20% acumulado restante se retiene de oficio hasta la posterior certificación médica de los controles de gestación de la madre.

Se establece que los saldos se unifican con el subsidio de la Tarjeta Alimentar para aquellas titulares que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad social y los cruces de datos informáticos con el fisco nacional. Las transacciones se realizan por vía bancaria regular, brindando un soporte previsible para la adquisición de insumos de primera necesidad y el sostenimiento alimentario de la canasta del hogar.

¿Cómo funciona el cobro del Complemento Leche junto a la AUE?

Se confirma que las titulares de la AUE acceden en el mismo cronograma al beneficio del Complemento Leche, enmarcado en el Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este adicional monetario, que también recibe la actualización del 2,1% por movilidad mensual, se adjudica de forma directa para asegurar la provisión de alimentos y nutrientes esenciales durante la etapa de gestación.

Se informa que al procesarse de forma cruzada con el padrón de salud pública, la adjudicación de este extra económico no requiere trámites adicionales en las dependencias físicas del Estado. Las embarazadas integradas en el sistema pueden auditar los montos asignados mediante los canales electrónicos de autogestión, lo que agiliza la percepción de las políticas de asistencia nutricional del Gobierno.

¿Cómo verificar las fechas de cobro y liquidaciones en la web?

Se establece que las beneficiarias pueden ingresar al portal digital Mi ANSES utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social para auditar el estado de los conceptos liquidados. La plataforma virtual actualiza de forma anticipada las fechas y desglosa los montos brutos y netos determinados por el organismo para el período.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUE de ANSES en julio de 2026

Se detalla que las jornadas de depósito bancario se organizaron siguiendo la terminación del documento de identidad del titular, implementándose bajo el siguiente cronograma operativo oficial:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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