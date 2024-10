Actualizá WhatsApp: estas son las nuevas funciones que van a cambiar la aplicación.

Esta nueva opción no bloqueará todos los mensajes de cuentas desconocidas de manera automática, pero sí será efectiva cuando se detecte que llegan en "oleadas", algo común en los intentos de estafa. El sistema frena estos mensajes para que no lleguen al usuario de manera masiva, aunque si el envío disminuye, algunos mensajes podrían seguir filtrándose. Es un avance en la protección frente al spam, aunque no una solución definitiva. Aun así, es recomendable tener esta opción activada, que estará disponible en Ajustes > Privacidad > Avanzada > Bloquea mensajes de cuentas desconocidas.

image.png WhatsApp actualiza su cámara con nuevos filtros y efectos. Foto: Internet.

Gestión avanzada de los mensajes no leídos

Otra de las novedades que llegará pronto a WhatsApp es la gestión de los mensajes no leídos, una funcionalidad pensada para aquellos usuarios que acumulan muchas notificaciones y necesitan tener un control más preciso sobre ellas. Con esta actualización, se ofrecen dos opciones diferentes para gestionar los mensajes sin leer:

Insignia de notificaciones actualizada: Este ajuste permite que la insignia de la aplicación se actualice en tiempo real, reflejando el número exacto de mensajes no leídos o llamadas perdidas.

Este ajuste permite que la insignia de la aplicación se actualice en tiempo real, reflejando el número exacto de mensajes no leídos o llamadas perdidas. Borrado automático de notificaciones: La segunda opción ofrece la posibilidad de borrar todas las notificaciones de mensajes no leídos cada vez que se abre la aplicación.

Filtros creativos y efectos en la cámara de WhatsApp

Para quienes disfrutan de utilizar la cámara de WhatsApp, se están introduciendo mejoras significativas que añadirán nuevos filtros y efectos a las fotos y vídeos. Estos filtros, que antes solo estaban disponibles en las videollamadas, ahora se extienden a la interfaz de la cámara, permitiendo aplicar efectos de manera sencilla con un solo toque.

Entre las novedades, se encuentran filtros que permiten corregir imperfecciones y tonos desiguales, o incluso suavizar la piel, lo que hará más atractivos los selfies y otros tipos de fotos tomadas directamente desde WhatsApp. Además, se ha añadido un modo de poca luz, que ajusta la iluminación en entornos oscuros, mejorando la calidad de las imágenes tomadas en esas condiciones. Otros efectos incluyen tintes de color y filtros de lente que añaden un toque artístico a las fotos y vídeos.

Diseño sin título (12).jpg ¿Muchos mensajes no leídos? WhatsApp te ayuda a gestionarlos mejor.

Encuestas en los estados de WhatsApp para iOS

WhatsApp sigue mejorando la experiencia de los estados, y esta vez se ha centrado en una nueva herramienta que permite crear encuestas interactivas. Esta función, por ahora disponible en la versión beta de iOS 24.20.10.70, permitirá a los usuarios añadir un sticker de encuesta a sus estados, donde los contactos podrán votar de forma privada y ver los resultados sin conocer quién más ha votado.

El creador del estado será el único que podrá ver los resultados completos, mientras que los demás espectadores solo verán el resultado general. Esta opción permitirá configuraciones con varias respuestas o limitar la encuesta a una sola opción. Todo el proceso está cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que tanto las respuestas como los resultados estarán protegidos.