La desgarradora despedida de la hija de la pareja que murió en la ruta luego de que un árbol cayera sobre ellos

Una de las hijas de Fabio Germán Pompei (46) y Claudia Fabiana Piedi (48), el matrimonio que murió luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban en Mendoza, compartió una emotiva carta de despedida en sus redes sociales.
La joven publicó una extensa despedida en sus redes sociales tras la tragedia que terminó con la vida de sus padres mientras viajaban por una ruta de Mendoza.
La desgarradora despedida de la hija de la pareja que murió en la ruta luego de que un árbol cayera sobre su camioneta
Una de las hijas de Fabio Germán Pompei (46) y Claudia Fabiana Piedi (48), el matrimonio que murió luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban en Mendoza, compartió una emotiva carta de despedida en sus redes sociales.
"Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar", escribió la joven en una publicación de Instagram acompañada por fotos familiares.
En el mensaje recordó a sus padres como su "lugar seguro" y destacó que siempre estuvieron presentes en cada etapa de su vida. "Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida", expresó.
También confesó que extrañará los momentos cotidianos junto a ellos. "Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mis día a día, pedirles un consejo y, por sobre todo, tenerlos conmigo", escribió.
En otro tramo de la carta lamentó no haber tenido más tiempo junto a ellos y aseguró que desearía poder abrazarlos una vez más para decirles cuánto los ama y agradecerles todo lo que hicieron por ella.
"Sé que nada va a llenar el lugar que dejan, pero quiero quedarme con todo lo que me dieron: su amor, sus enseñanzas, sus recuerdos, todas las risas, todos los viajes y cada momento que compartimos juntos. Porque aunque ya no pueda verlos ni abrazarlos, van a seguir viviendo en mí", sostuvo.
La despedida concluye con un mensaje cargado de emoción: "Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son".
El accidente ocurrió el sábado 1° de agosto, cerca de las 16:30, en el kilómetro 621 de la Ruta Nacional 143, a la altura del paraje Paso de las Carretas, en el departamento de San Carlos.
En medio de fuertes ráfagas de viento, un árbol cayó sobre la camioneta en la que viajaba la familia. El impacto se produjo sobre el sector del conductor y del acompañante, donde se encontraban Pompei y Piedi, quienes murieron en el acto.
Bomberos del Valle de Uco trabajaron para rescatar a las dos personas que sobrevivieron al accidente y habían quedado atrapadas dentro del vehículo.
El matrimonio se dirigía a buscar a otra de sus hijas, quien había viajado a San Rafael junto con divisiones del Club Banco Mendoza para participar de una competencia de hockey sobre césped. El regreso del grupo estaba previsto para esa noche, pero sus padres emprendieron el viaje para ir a buscarla cuando ocurrió la tragedia.