La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar, correspondientes a agosto de 2026.
La Prestación Alimentar se deposita de manera automática junto con otras prestaciones de ANSES. Cuáles son los montos según la cantidad de hijos y quiénes pueden acceder al beneficio.
Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto cobro en agosto 2026 según la cantidad de hijos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar, correspondientes a agosto de 2026.
El beneficio está destinado a acompañar a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.
A diferencia de otras prestaciones, no es necesario realizar una inscripción ni completar un formulario para acceder a la Prestación Alimentar. ANSES verifica automáticamente quiénes cumplen con los requisitos a partir del cruce de información personal y familiar.
El monto de la Prestación Alimentar depende de la composición del grupo familiar.
En agosto, los valores son:
El monto se deposita de manera automática y se suma a la prestación de ANSES que corresponda.
Según los requisitos establecidos por ANSES, pueden acceder al beneficio:
La asignación del beneficio se realiza de manera automática. Por eso, quienes cumplen con las condiciones no necesitan anotarse para comenzar a cobrarlo.
La Prestación Alimentar se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación de ANSES correspondiente.
Para los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, el calendario de agosto es:
Calendario de la Asignación por Embarazo
Las titulares de AUE cobran según el siguiente cronograma:
En el caso de Prenatal y Maternidad, las fechas son:
Para las Pensiones No Contributivas, el cronograma es:
Por último, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.
No. La Prestación Alimentar se asigna de manera automática a quienes cumplen con los requisitos.
ANSES utiliza la información disponible en sus registros para determinar quiénes tienen derecho al beneficio. Por este motivo, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares.
El monto se acredita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario recibe su prestación, sin necesidad de presentar documentación adicional.