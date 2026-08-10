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Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto cobro en agosto 2026 según la cantidad de hijos

La Prestación Alimentar se deposita de manera automática junto con otras prestaciones de ANSES. Cuáles son los montos según la cantidad de hijos y quiénes pueden acceder al beneficio.

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Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto cobro en agosto 2026 según la cantidad de hijos

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El beneficio está destinado a acompañar a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

A diferencia de otras prestaciones, no es necesario realizar una inscripción ni completar un formulario para acceder a la Prestación Alimentar. ANSES verifica automáticamente quiénes cumplen con los requisitos a partir del cruce de información personal y familiar.

¿Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en agosto 2026?

El monto de la Prestación Alimentar depende de la composición del grupo familiar.

En agosto, los valores son:

  • Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.
  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

El monto se deposita de manera automática y se suma a la prestación de ANSES que corresponda.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar?

Según los requisitos establecidos por ANSES, pueden acceder al beneficio:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

La asignación del beneficio se realiza de manera automática. Por eso, quienes cumplen con las condiciones no necesitan anotarse para comenzar a cobrarlo.

¿Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en agosto?

La Prestación Alimentar se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación de ANSES correspondiente.

Para los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, el calendario de agosto es:

  • DNI terminado en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Calendario de la Asignación por Embarazo

Las titulares de AUE cobran según el siguiente cronograma:

  • DNI terminado en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminado en 9: 24 de agosto.

En el caso de Prenatal y Maternidad, las fechas son:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Para las Pensiones No Contributivas, el cronograma es:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Por último, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?

No. La Prestación Alimentar se asigna de manera automática a quienes cumplen con los requisitos.

ANSES utiliza la información disponible en sus registros para determinar quiénes tienen derecho al beneficio. Por este motivo, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares.

El monto se acredita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario recibe su prestación, sin necesidad de presentar documentación adicional.

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