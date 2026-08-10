Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto cobro en agosto 2026 según la cantidad de hijos

En agosto, los valores son:

Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

El monto se deposita de manera automática y se suma a la prestación de ANSES que corresponda.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar?

Según los requisitos establecidos por ANSES, pueden acceder al beneficio:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

. Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

La asignación del beneficio se realiza de manera automática. Por eso, quienes cumplen con las condiciones no necesitan anotarse para comenzar a cobrarlo.

¿Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en agosto?

La Prestación Alimentar se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación de ANSES correspondiente.

Para los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, el calendario de agosto es:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminado en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminado en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminado en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminado en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminado en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminado en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminado en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Calendario de la Asignación por Embarazo

Las titulares de AUE cobran según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminado en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminado en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminado en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminado en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminado en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminado en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminado en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

En el caso de Prenatal y Maternidad, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Para las Pensiones No Contributivas, el cronograma es:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Por último, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?

No. La Prestación Alimentar se asigna de manera automática a quienes cumplen con los requisitos.

ANSES utiliza la información disponible en sus registros para determinar quiénes tienen derecho al beneficio. Por este motivo, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares.

El monto se acredita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario recibe su prestación, sin necesidad de presentar documentación adicional.