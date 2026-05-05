Escándalo y video: agredieron a una concejala del PRO en pleno debate por el Presupuesto 2026

La propia Armando, integrante de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, sostuvo que las agresiones se produjeron luego de que la oposición se negara a aprobar el presupuesto, que según cuestionaron duplicaría el costo de funcionamiento del municipio.

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“No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, expresó la concejala en sus redes sociales, donde también apuntó contra el manejo político del oficialismo local. En la misma línea, desde el PRO bonaerense repudiaron los hechos y reclamaron que se investigue lo ocurrido.

El conflicto se desató tras la votación de un presupuesto que generaba fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que exigía mayor transparencia en el uso de los fondos y precisiones sobre la estructura de funcionarios.

Tras los disturbios, concejales opositores realizaron una denuncia policial y permanecieron dentro del edificio durante varias horas, mientras se desplegaba un operativo de seguridad en la zona. El episodio suma tensión política en el distrito gobernado por el intendente Gustavo Barrera y generó repercusiones a nivel provincial, con pedidos de esclarecimiento y sanciones para los responsables.