Encontraron al nene de 6 años que era intensamente buscado en Corrientes: los detalles

Tras dos días de intensa búsqueda, la Policía de Corrientes encontró al nene de 6 años que había sido secuestrado por su padre el domingo por la noche en la localidad de Esquina.
La información fue confirmada por el Jefe de la Policía de Corrientes. Tras dos días de intensa búsqueda, finalmente la Policía halló al pequeño que fue secuestrado por su padre.
Encontraron al nene de 6 años que era buscado en Corrientes
Tras dos días de intensa búsqueda, la Policía de Corrientes encontró al nene de 6 años que había sido secuestrado por su padre el domingo por la noche en la localidad de Esquina.
La información fue confirmada por el jefe de la Policía provincial, quien detalló que el menor fue localizado en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad correntina de Goya, luego de un operativo desplegado en distintos puntos de la zona, en el marco de un caso que mantenía en vilo a toda la provincia.
El pequeño N. había sido llevado por su padre, Josías Santos Regis, tras un violento episodio ocurrido el domingo, que incluyó un tiroteo y dejó a un hombre herido.
Según la investigación, antes de huir con el nene, el hombre protagonizó un ataque armado que terminó con un vecino baleado y aumentó aún más la gravedad del caso.
La investigación por la desaparición de N. sumó un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis.
El arresto se concretó el lunes por la noche y desde entonces Codazzi permanece bajo custodia de la Policía de Corrientes. Fue trasladado a la zona de San Isidro para reconstruir el recorrido que habría realizado el día en que desapareció el menor.
Según fuentes de la causa, el propio abogado reconoció ante la fiscalía haber trasladado tanto al niño como a su padre en su camioneta. Ese dato es considerado clave por los investigadores, que ahora buscan determinar con precisión el punto donde ambos habrían sido dejados para reorientar los operativos de búsqueda.