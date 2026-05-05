Moria Casán se plantó ante el gesto de acercamiento de Georgina Barbarossa tras años de pelea: "Ex..."

“Lo que pasó es que a mi ex amiguita le preguntaron si se sacaría una foto conmigo. Ella dijo que sí, que totalmente. Es una mujer del espectáculo, sabe qué contestar. Si vas a un lugar y sos educada, si se da la oportunidad, te sacás la foto y listo. Eso es el show, eso es la televisión”, explicó.

Y reconoció sobre los dichos de Georgina: “Esto es show, televisión, no no creo que se esté colgando de mí, ella tiene un programa exitoso desde hace años. Ella dio por primera vez un paso como a cierto acercamiento social. No creo que se cuelgue, no necesita".

"Georgina es brava como toda mujer que se maneja sola en el espectáculo y lleva el dinero a su casa. Somos bravas, no se puede ser tibia", sentenció Moria Casán.

Y dejó en claro su apoyo a Luis Ventura como presidente de APTRA: “Los Martín Fierro, sobre todo los de la tele, es tema nacional y no se puede hablar de otra cosa. Te banco Ventura, te quiero, es un hombre que ha dinamizado el premio y más allá de la amistad y todo se ha convertido en un empresario impresionante".

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Moria Casán tiró un picante chisme al aire sobre Juana Viale

Moria Casán comentó los detalles de una charla en privado que tuvo con Juana Viale donde la actriz le confesaba lo que más le molestaba de los Martín Fierro de la Moda, evento en el que se terminó llevando el galardón de oro.

“Chisme mañanero del lunes: estábamos en la tapa de Caras y me dice (Juana) que lo que más la vampirizaba no era el hecho de ir a un evento sino de aguantarse el veneno del evento por el Martín Fierro de la Moda", comenzó la One desde su programa por El Trece.

Y agregó: “Decía (Juana) que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda. Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Yo le dije que eso se hace para el ida y vuelta para un show, y que lo iba a invitar al programa".

La conductora remarcó del malestar de Juana Viale por el clima que se vivió en la última entrega del clásico galardó por parte de APTRA: “Estaba enojada con la vibra que había sentido de la gente del Martín Fierro”, concluyó.