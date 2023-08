Amor más allá de la edad: los comentarios que no detienen a ella de 28 y a él de 70

En una entrevista con Love Don't Judge, Dave recuerda su impresión inicial al ver a Jackie en persona: "Quedé impresionado", declaró, subrayando su admiración por su compañera. Por su parte, Jackie confesó que fue en ese momento cuando sintió una conexión especial al encontrarse con los ojos de Dave. A pesar de la distancia que los separó después de ese primer encuentro, el amor floreció a través de mensajes y llamadas, llevando a Dave a regresar a Filipinas en 2017 para proponerle matrimonio.

La boda se celebró en octubre de 2017, y Jackie dejó su país natal para comenzar una nueva vida junto a Dave en Estados Unidos. A pesar de la diferencia de edad que podría haber desencadenado dudas en la mente de cualquiera, la pareja siempre mantuvo su enfoque en su amor genuino y mutuo respeto. Dave, consciente de la brecha generacional, siempre consultaba con Jackie si estaba dispuesta a continuar la relación. Ella, sin titubear, afirmaba su deseo de estar con él, destacando su conexión emocional.

"No me arrepiento de haberme casado con Dave porque es un hombre muy bueno. Me ama, me respeta, es el mejor. No tengo ningún problema con la diferencia de edad", expresó Jackie con convicción. La pareja ha encontrado apoyo en su círculo cercano, con la familia y amigos de Jackie respaldando su relación.

Sin embargo, no todo ha sido un camino libre de obstáculos. La pareja ha enfrentado comentarios hirientes en las redes sociales. A pesar de esto, han decidido compartir su historia en plataformas como TikTok, donde sus videos inspiran a otras parejas en situaciones similares y desafían los estigmas. Aunque algunos usuarios los critican y juzgan, Dave y Jackie han aprendido a enfocarse en los comentarios positivos y en el amor que comparten.

"Nos escribieron opinando que nuestra relación 'está muy mal', que él es mi 'sugar daddy'. Aunque no me afectan tanto sus comentarios porque sé que eso no es verdad", reflexionó Jackie. Dave compartió su alegría por tener a Jackie a su lado y declaró que su vida ha mejorado enormemente desde que se conocieron.

El consejo que la pareja deja para otros es simple pero poderoso: "Si dos personas se aman y quieren vivir juntas, la edad es sólo un número". La historia de Dave y Jackie demuestra que el amor puede superar cualquier diferencia, y su compromiso y valentía para enfrentar los prejuicios inspiran a muchos a seguir sus pasos en la búsqueda de la felicidad sin importar las barreras que puedan surgir.