Llegó a la Argentina la experiencia para acercarse a los dinosaurios de tamaño real

"Estamos seguros de que Jurassic World The Experience será uno de los sucesos más importantes para el mundo del entretenimiento en Argentina, este 2026. Cuenta con todos los condimentos necesarios para conquistar a públicos de todas las edades y promete hacer sentir a cada uno de sus visitantes dentro del universo jurásico. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta; un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences", señaló Matías Loizaga, de POPARTMUSIC.

Esta experiencia conecta a públicos de todas las edades con escenarios inmersivos inspirados en la franquicia Jurassic World de Universal Pictures y Amblin Entertainment. Es producida en colaboración con Universal Live Entertainment, NEÓN y Animax Designs, creadores de los impresionantes dinosaurios animatrónicos.