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Llegó a la Argentina la experiencia para acercarse a los dinosaurios de tamaño real

"Jurassic World: The Experience" llegó por primera vez a la Argentina, con una puesta en escena que promete transportar a grandes y chicos al corazón de Isla Nublar.

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Llegó a la Argentina la experiencia para entrar en el mundo jurásico y acercarse a dinosaurios de tamaño real. (Foto: Gentileza Prensa)

Llegó a la Argentina la experiencia para entrar en el mundo jurásico y acercarse a dinosaurios de tamaño real. (Foto: Gentileza Prensa)

Este 12 de junio abrió sus puertas "Jurassic World: The Experience", en ALRÍO, Vte. López, Provincia de Buenos Aires. La espera terminó para todos los amantes de esta exitosa saga, para quienes han deseado ansiosamente su oportunidad de entrar en el mundo jurásico y acercarse a dinosaurios de tamaño real.

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Esta esperada atracción es producida por NEON, líder global en experiencias inmersivas y épicas, y presentada en colaboración con Universal Destinations & Experiences y POPART MUSIC. Jurassic World: The Experience es una exhibición familiar de proporciones masivas basada en una de las franquicias de mayor éxito en la historia del cine.

Tras agotar entradas en ciudades como Londres, Ciudad de México y Bogotá, Jurassic World: The Experience llega por primera vez a Buenos Aires, Argentina, con una puesta en escena que promete transportar a grandes y chicos directamente al corazón de Isla Nublar. Basada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta experiencia combina entretenimiento de primer nivel con ciencia y educación a través de un recorrido que promete despertar la emoción, la curiosidad y la nostalgia de sus visitantes.

Jurassic World The Experience 2

Al cruzar las puertas de Jurassic World, te encontrarás con escenarios temáticos, selvas prehistóricas y la sensación de estar dentro de la película, todo esto acompañado por dinosaurios de tamaño real, creados con tecnología animatrónica de última generación por los expertos de Animax Designs. A través de esta aventura encontrarás, por ejemplo, a un imponente Braquiosaurio que deja sin aliento, a los intrépidos y veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans y también al rey indiscutido del mundo jurásico: el Tiranosaurus Rex.

"Estamos seguros de que Jurassic World The Experience será uno de los sucesos más importantes para el mundo del entretenimiento en Argentina, este 2026. Cuenta con todos los condimentos necesarios para conquistar a públicos de todas las edades y promete hacer sentir a cada uno de sus visitantes dentro del universo jurásico. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta; un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences", señaló Matías Loizaga, de POPARTMUSIC.

Esta experiencia conecta a públicos de todas las edades con escenarios inmersivos inspirados en la franquicia Jurassic World de Universal Pictures y Amblin Entertainment. Es producida en colaboración con Universal Live Entertainment, NEÓN y Animax Designs, creadores de los impresionantes dinosaurios animatrónicos.

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