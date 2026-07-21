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Escándalo por la importante deuda que habría dejado Sol Abraham antes de entrar a Gran Hermano

En LAM dieron a conocer la situación económica que habría dejado pendiente Solange Abraham en el exclusivo edificio donde vivía antes de entrar a Gran Hermano con su expareja.

21 jul 2026, 17:16
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Antes de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Sol Abraham ya arrastraba una situación que ahora salió a la luz y generó revuelo. En las últimas horas, en LAM (América TV) revelaron que la participante tendría una importante deuda de expensas correspondiente al edificio de Recoleta donde vivía antes de aislarse en la casa más famosa del país.

De acuerdo con la información que dieron al aire, la deuda ascendería a 1.600.000 pesos. Si bien las expensas figurarían a nombre de su expareja, Marcelo Da Corte, desde el ciclo señalaron que el usufructo del inmueble estaría vinculado a la participante.

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Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella, explicó Pepe Ochoa al brindar detalles sobre la situación que involucra a la participante del reality.

Además de la deuda por expensas, el panelista aseguró que Sol también habría tenido conflictos con vecinos y empleados del edificio. Según contó, mantenía una mala relación con el encargado, a quien le habría pedido en varias oportunidades que realizara tareas fuera de su horario laboral, y además habría protagonizado cruces con otros trabajadores del consorcio.

El conflicto escaló cuando Sol habría intentado cancelar parte de la deuda mediante un cheque que no tenía fondos suficientes. Quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos, afirmó Pepe.

El programa también mostró el testimonio de un vecino del edificio, quien, sin mencionar directamente a Abraham, aseguró que existe un propietario que mantiene una deuda desde hace varios meses: “Lo venimos soportando hace meses. Paga un mes y después deja de pagar varias cuotas ”, expresó.

Cómo era la vida de Sol Abraham antes de entrar a Gran Hermano

Antes de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Sol Abraham había construido en sus redes sociales una imagen vinculada a un estilo de vida de alto poder adquisitivo, con publicaciones donde mostraba viajes, eventos y distintos aspectos de su día a día.

Sin embargo, en LAM (América TV) señalaron que esa realidad habría cambiado luego de su separación de Marcelo Da Corte, empresario con quien estuvo casada y tuvo una hija. Según comentaron en el ciclo, la ruptura habría marcado un antes y un después en la vida de la participante, tanto en lo personal como en lo económico.

De acuerdo con lo que contaron, ambos se conocieron mientras trabajaban en un canal de música y con el tiempo formaron una familia. Tras el final de la relación, Da Corte habría optado por mantener un perfil bajo y alejarse de la exposición pública, evitando quedar asociado al presente mediático de su expareja dentro del reality.

     

 

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