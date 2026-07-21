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Terminó el partido de la selección, fue a la casa de su ex y todo terminó de la peor manera

La víctima declaró que el hombre se presentó en el domicilio una vez terminado el partido de la Selección argentina, visiblemente alcoholizado, y comenzó a agredirla.

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Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (Foto: gentileza La Opinión Austral)

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (Foto: gentileza La Opinión Austral)

Un hombre de 38 años fue detenido en la localidad santacruceña de Caleta Olivia luego de presentarse alcoholizado en la casa de su ex pareja y agredirla físicamente tras la final de la Copa del Mundo que disputó la Selección argentina. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo y es investigado por la Justicia.

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El ataque se produjo cerca de las 18.25, poco después de que finalizara el encuentro. Según la denuncia de la víctima, el agresor había consumido alcohol durante el partido y, en un estado de violencia, fue hasta su domicilio para atacarla.

De acuerdo con la información publicada por ADN Sur, efectivos de la Comisaría Tercera recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre un hombre violento en una vivienda del barrio 3 de Febrero.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al sospechoso frente a la casa de su expareja, una mujer de 32 años. La víctima declaró que el hombre se presentó en el domicilio una vez terminado el partido de la Selección argentina, visiblemente alcoholizado, y comenzó a agredirla.

El hombre estaba en aparente estado de ebriedad y recibió atención médica de rutina en el hospital local antes de ser trasladado a la dependencia policial en la que quedó alojado. (Foto: Google Street View)

El hombre estaba en aparente estado de ebriedad y recibió atención médica de rutina en el hospital local antes de ser trasladado a la dependencia policial en la que quedó alojado. (Foto: Google Street View)

Los efectivos redujeron al agresor y concretaron su detención. Antes de ser alojado en la dependencia policial, fue trasladado al hospital local para recibir una revisión médica de rutina.

La investigación judicial

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones por el hecho. La mujer fue asistida por el personal policial y recibió información sobre las medidas de protección previstas para víctimas de violencia de género.

En la causa interviene el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, que dispuso que el acusado recuperara la libertad una vez cumplidos los plazos procesales correspondientes. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque.

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