Terminó el partido de la selección, fue a la casa de su ex y todo terminó de la peor manera

El hombre estaba en aparente estado de ebriedad y recibió atención médica de rutina en el hospital local antes de ser trasladado a la dependencia policial en la que quedó alojado. (Foto: Google Street View)

Los efectivos redujeron al agresor y concretaron su detención. Antes de ser alojado en la dependencia policial, fue trasladado al hospital local para recibir una revisión médica de rutina.

La investigación judicial

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones por el hecho. La mujer fue asistida por el personal policial y recibió información sobre las medidas de protección previstas para víctimas de violencia de género.

En la causa interviene el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, que dispuso que el acusado recuperara la libertad una vez cumplidos los plazos procesales correspondientes. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque.