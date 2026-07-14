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Prime Video revela las primeras imágenes de "Carrie", la esperada nueva serie de 8 episodios

Prime Video presenta la primera adaptación en formato serie de "Carrie", la icónica novela de Stephen King, desarrollada para televisión por Mike Flanagan.

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Prime Video revela las primeras imágenes de Carrie

Prime Video revela las primeras imágenes de "Carrie", la esperada nueva serie. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video reveló el primer vistazo de la nueva serie original Carrie. Basada en la icónica novela debut de Stephen King, es una reinvención audaz, oportuna y sorprendente de esta clásica historia de transición a la adultez, adaptada para la televisión por primera vez por el visionario showrunner Mike Flanagan. Carrie se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo más tarde este año.

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La inadaptada estudiante de secundaria Carrie White (Summer Howell) ha pasado su vida escondida dentro de las paredes de su hogar con su madre protectora, Margaret (Samantha Sloyan). Después de que la repentina e inesperada muerte de su padre la obliga a enfrentarse al implacable entorno de una escuela secundaria pública, Carrie tendrá que atravesar un escándalo de acoso escolar que se vuelve viral y sacude a toda su comunidad, la implacable presión y la crueldad cotidiana de la era de las redes sociales, así como el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que surgen al mismo tiempo que atraviesa la adolescencia.

Contada a lo largo de ocho episodios propulsivos, la serie expande el hito cultural de King, profundizando en sus personajes y tensiones, y siguiendo las pequeñas decisiones cotidianas que conducen hacia una única y devastadora noche, en una historia apasionante y profundamente humana sobre la bondad frente a la crueldad y sobre si somos testigos de la creación de un héroe, un monstruo o algo mucho más complejo.

El elenco principal de "Carrie", la nueva serie de Prime Video

Carrie está protagonizada por Summer Howell como Carrie White, elegida para el legendario papel principal tras una extensa búsqueda en la que audicionaron más de 1,000 actores. El elenco de miembros de la serie también incluye a Samantha Sloyan (The Pitt) como Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) como Chris Hargensen, Joel Oulette (My Life with the Walter Boys) como Tommy Ross, Josie Tota (The Buccaneers) como Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Prey) como la señorita Desjardin y Matthew Lillard (Man of Tomorrow) como el director Grayle.

Carrie está escrita y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House), con Flanagan dirigiendo también cuatro episodios. Stephen King también se desempeña como productor ejecutivo. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.

El éxito de "Carrie", la icónica novela debut de Stephen King

La novela debut de Stephen King, Carrie, fue publicada en 1974, lanzando una carrera en la que sus libros han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. La novela pasó 14 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de Brian De Palma de 1976, un largometraje nominado al Premio de la Academia, refuerza el impacto cultural de la historia; este año marca el 50 aniversario de la película.

Carrie se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video, incluidas producciones latinoamericanas de Prime Original como La Casa de los Espíritus; Menem; Cromañón; Barrabrava; Argentina, 1985; Porno y Helado; El Fin del Amor; Los Tinelli, LOL: Last One Laughing Argentina; Iosi, El Espía Arrepentido; y Maradona: Sueño Bendito; así como series y películas Prime Original galardonadas y aclamadas mundialmente como Off Campus, Elle, Fallout, Spider-Noir, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, El Duro, Reacher, The Boys y El Verano en que me enamoré, todas disponibles en Prime Video.

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