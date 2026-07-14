Prime Video revela las primeras imágenes de "Carrie", la esperada nueva serie de 8 episodios

Carrie está escrita y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House), con Flanagan dirigiendo también cuatro episodios. Stephen King también se desempeña como productor ejecutivo. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.

El éxito de "Carrie", la icónica novela debut de Stephen King

La novela debut de Stephen King, Carrie, fue publicada en 1974, lanzando una carrera en la que sus libros han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. La novela pasó 14 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de Brian De Palma de 1976, un largometraje nominado al Premio de la Academia, refuerza el impacto cultural de la historia; este año marca el 50 aniversario de la película.

Carrie se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video, incluidas producciones latinoamericanas de Prime Original como La Casa de los Espíritus; Menem; Cromañón; Barrabrava; Argentina, 1985; Porno y Helado; El Fin del Amor; Los Tinelli, LOL: Last One Laughing Argentina; Iosi, El Espía Arrepentido; y Maradona: Sueño Bendito; así como series y películas Prime Original galardonadas y aclamadas mundialmente como Off Campus, Elle, Fallout, Spider-Noir, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, El Duro, Reacher, The Boys y El Verano en que me enamoré, todas disponibles en Prime Video.