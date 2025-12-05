En vivo Radio La Red
Astrología
signo
HORÓSCOPO

Astrología: Qué depara a tu signo este fin de semana ¿Vas a tener algún quilombo?

Fin de semana movedizo: decisiones, revelaciones y algún que otro lío cósmico en la astrología. Mirá qué te toca y cómo surfearlo.

Foto: Ideogram. Horóscopo del fin de semana.

Foto: Ideogram. Horóscopo del fin de semana.

Entre la Luna en Aries y luego su paso a Tauro, el fin de semana se divide en dos:

Foto: Ideogram. Horóscopo.

  • Viernes y sábado: impulso, enojo rápido, ganas de hacer TODO.

  • Domingo: mate, fiaca y ganas de comer algo rico.

Cada signo recibe una “mini misión” y un “mini quilombo”. La idea no es sufrirlo, sino encararlo con humor.

Signo por signo: tu quilombo asignado

Aries

Quilombo: discusiones por mensajes contestados tarde.

Consejo: contá hasta diez, y si no alcanza, contá hasta cien.

Tauro

Quilombo: se te rompe algo de la casa.

Consejo: aceptá ayuda. No intentes arreglar nada solo.

Géminis

Quilombo: malentendido por un chiste.

Consejo: aclaralo rápido y seguí tu vida.

Cáncer

Quilombo: emociones al tope.

Consejo: no armes novela. Dormí una siesta.

Leo

Quilombo: alguien te compite el protagonismo.

Consejo: cedé el spotlight un rato. Te vuelve.

Virgo

Quilombo: plan que no sale como lo pensaste.

Consejo: improvisá. Te va a sorprender.

Libra

Quilombo: dos propuestas al mismo tiempo.

Consejo: elegí una. No es tan grave.

Escorpio

Quilombo: celos chiquitos pero intensos.

Consejo: hablalo, no investigues todo.

Sagitario

Quilombo: compromisos que te quedan chicos.

Consejo: decí que no sin culpa.

Capricornio

Quilombo: gastos inesperados.

Consejo: respirá antes de abrir la billetera.

Acuario

Quilombo: ansiedad por planes que no dependen de vos.

Consejo: usá tu creatividad para distraerte.

Piscis

Quilombo: mensaje que interpretás para el traste.

Consejo: pedí claridad antes de imaginar tragedias.

Foto: Ideogram. Horóscopo del fin de semana.

Foto: Ideogram. Horóscopo del fin de semana.

Consejos generales del finde

  • No hagas capturas de pantalla que después se te escapan.

  • Dormí más.

  • Tomá agua.

  • No discutas manejando.

  • Aceptá que algo del finde va a salir distinto a lo planeado.

FAQ

¿Es un fin de semana para descansar?

El domingo sí. El viernes y sábado vienen más “modo Fórmula 1”.

¿Puedo evitar los quilombos?

No todos, pero sí podés tomártelos con humor.

¿Hay buena energía igual?

Sí. Mucho movimiento, encuentros y chispa.

¿Conviene tomar decisiones importantes?

Mejor el domingo, cuando la energía se asienta.

Conclusión inspiradora

Este fin de semana trae movimiento, risas, mini dramas y oportunidades disfrazadas. Si lo transitás con humor, el universo te devuelve el doble.

