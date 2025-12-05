Astrología: Qué depara a tu signo este fin de semana ¿Vas a tener algún quilombo?

Consejo: contá hasta diez, y si no alcanza, contá hasta cien.

Tauro

Quilombo: se te rompe algo de la casa.

Consejo: aceptá ayuda. No intentes arreglar nada solo.

Géminis

Quilombo: malentendido por un chiste.

Consejo: aclaralo rápido y seguí tu vida.

Cáncer

Quilombo: emociones al tope.

Consejo: no armes novela. Dormí una siesta.

Leo

Quilombo: alguien te compite el protagonismo.

Consejo: cedé el spotlight un rato. Te vuelve.

Virgo

Quilombo: plan que no sale como lo pensaste.

Consejo: improvisá. Te va a sorprender.

Libra

Quilombo: dos propuestas al mismo tiempo.

Consejo: elegí una. No es tan grave.

Escorpio

Quilombo: celos chiquitos pero intensos.

Consejo: hablalo, no investigues todo.

Sagitario

Quilombo: compromisos que te quedan chicos.

Consejo: decí que no sin culpa.

Capricornio

Quilombo: gastos inesperados.

Consejo: respirá antes de abrir la billetera.

Acuario

Quilombo: ansiedad por planes que no dependen de vos.

Consejo: usá tu creatividad para distraerte.

Piscis

Quilombo: mensaje que interpretás para el traste.

Consejo: pedí claridad antes de imaginar tragedias.

image Foto: Ideogram. Horóscopo del fin de semana.

Consejos generales del finde

No hagas capturas de pantalla que después se te escapan.

Dormí más.

Tomá agua.

No discutas manejando.

Aceptá que algo del finde va a salir distinto a lo planeado.

FAQ

¿Es un fin de semana para descansar?

El domingo sí. El viernes y sábado vienen más “modo Fórmula 1”.

¿Puedo evitar los quilombos?

No todos, pero sí podés tomártelos con humor.

¿Hay buena energía igual?

Sí. Mucho movimiento, encuentros y chispa.

¿Conviene tomar decisiones importantes?

Mejor el domingo, cuando la energía se asienta.

Conclusión inspiradora

Este fin de semana trae movimiento, risas, mini dramas y oportunidades disfrazadas. Si lo transitás con humor, el universo te devuelve el doble.