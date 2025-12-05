Astrología: Qué depara a tu signo este fin de semana ¿Vas a tener algún quilombo?

Entre la Luna en Aries y luego su paso a Tauro, el fin de semana se divide en dos:
Fin de semana movedizo: decisiones, revelaciones y algún que otro lío cósmico en la astrología. Mirá qué te toca y cómo surfearlo.
Foto: Ideogram. Horóscopo del fin de semana.
Viernes y sábado: impulso, enojo rápido, ganas de hacer TODO.
Domingo: mate, fiaca y ganas de comer algo rico.
Cada signo recibe una “mini misión” y un “mini quilombo”. La idea no es sufrirlo, sino encararlo con humor.
Aries
Quilombo: discusiones por mensajes contestados tarde.
Consejo: contá hasta diez, y si no alcanza, contá hasta cien.
Tauro
Quilombo: se te rompe algo de la casa.
Consejo: aceptá ayuda. No intentes arreglar nada solo.
Géminis
Quilombo: malentendido por un chiste.
Consejo: aclaralo rápido y seguí tu vida.
Cáncer
Quilombo: emociones al tope.
Consejo: no armes novela. Dormí una siesta.
Leo
Quilombo: alguien te compite el protagonismo.
Consejo: cedé el spotlight un rato. Te vuelve.
Virgo
Quilombo: plan que no sale como lo pensaste.
Consejo: improvisá. Te va a sorprender.
Libra
Quilombo: dos propuestas al mismo tiempo.
Consejo: elegí una. No es tan grave.
Escorpio
Quilombo: celos chiquitos pero intensos.
Consejo: hablalo, no investigues todo.
Sagitario
Quilombo: compromisos que te quedan chicos.
Consejo: decí que no sin culpa.
Capricornio
Quilombo: gastos inesperados.
Consejo: respirá antes de abrir la billetera.
Acuario
Quilombo: ansiedad por planes que no dependen de vos.
Consejo: usá tu creatividad para distraerte.
Piscis
Quilombo: mensaje que interpretás para el traste.
Consejo: pedí claridad antes de imaginar tragedias.
No hagas capturas de pantalla que después se te escapan.
Dormí más.
Tomá agua.
No discutas manejando.
Aceptá que algo del finde va a salir distinto a lo planeado.
¿Es un fin de semana para descansar?
El domingo sí. El viernes y sábado vienen más “modo Fórmula 1”.
¿Puedo evitar los quilombos?
No todos, pero sí podés tomártelos con humor.
¿Hay buena energía igual?
Sí. Mucho movimiento, encuentros y chispa.
¿Conviene tomar decisiones importantes?
Mejor el domingo, cuando la energía se asienta.
Conclusión inspiradora
Este fin de semana trae movimiento, risas, mini dramas y oportunidades disfrazadas. Si lo transitás con humor, el universo te devuelve el doble.