Expectativa global: cuándo se conocerá el fixture completo del Mundial 2026

La FIFA no confirmará este viernes, luego del sorteo, el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿Cuándo se sabrán los días y horarios de cada partido?

El Mundial 2026 será el más grande de la historia: por primera vez tendrá 48 selecciones, 12 grupos y 104 partidos repartidos en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—. Después del sorteo de grupos que se realizará este viernes en Washington, la FIFA dará un paso más y revelará el fixture completo de la fase de grupos. Será el momento en que los hinchas finalmente sabrán cuándo y dónde jugará cada selección.

image

El anuncio se hará el sábado 6 de diciembre, desde la capital estadounidense, en una transmisión global que promete generar enorme expectativa. Para la Argentina y para todas las federaciones participantes, será una instancia clave: a partir de ese momento quedarán definidos los días de partido, la logística, los traslados y la planificación deportiva.

Cómo será el anuncio del fixture del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezará la presentación, acompañado por leyendas del fútbol y por representantes de los 42 equipos ya clasificados, además de delegados de las selecciones que aún buscan su lugar a través de los repechajes.

La transmisión incluirá análisis del sorteo, reacciones en vivo y la confirmación de sedes y horarios de los 104 partidos que disputarán las 48 selecciones en esta Copa del Mundo ampliada. Será un evento de más de una hora en el que se repasará cada fecha de la fase de grupos, un paso fundamental para organizar la competencia y para que los hinchas puedan empezar a planificar sus viajes.

El anuncio podrá verse en vivo por FIFA.com, el canal oficial de YouTube de FIFA, y por los medios que poseen los derechos televisivos en cada país.

Qué criterios define la FIFA para armar el calendario del Mundial 2026

La organización de un Mundial de 48 equipos obliga a combinar múltiples factores logísticos. Entre ellos:

  • Horarios televisivos internacionales, para que los hinchas de todo el mundo puedan ver los partidos de sus selecciones sin importar la zona horaria.

  • Desplazamientos razonables entre ciudades, teniendo en cuenta que algunas sedes están separadas por miles de kilómetros.

  • Condiciones climáticas: en varias ciudades de Estados Unidos, junio y julio pueden ser meses de altas temperaturas.

  • Descanso equitativo para los equipos entre un partido y otro.

Además, la FIFA informó que la versión final del calendario —una vez completado el repechaje y asignadas las seis plazas restantes— estará disponible en marzo.

Cuándo podría debutar Argentina en el Mundial 2026

De acuerdo con la estructura de la primera fecha de la fase de grupos, la Selección Argentina debutará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio.

El esquema inicial de partidos, confirmado por FIFA, muestra cómo se distribuirán los encuentros entre los 12 grupos:

  • Jueves 11 de junio: apertura del Mundial con el Partido 1 del Grupo A en el Estadio Ciudad de México.

  • Los partidos continúan el 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de junio, con actividad en Toronto, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, Kansas City y más.

Esta estructura permitirá que las selecciones conozcan su estadio y su día de debut inmediatamente después del anuncio del sábado.

Cuáles son las 16 sedes oficiales del Mundial 2026

Las ciudades anfitrionas confirmadas son:

  • México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey

  • Canadá: Toronto, Vancouver

  • Estados Unidos: Los Ángeles, San Francisco Bay Area, Boston, Nueva York–Nueva Jersey, Philadelphia, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Kansas City, Seattle

Es la primera Copa del Mundo de la historia que se disputará en tres países en simultáneo.

Cuándo se jugarán las fases finales del Mundial 2026

Después de la fase de grupos, el fixture avanzará de la siguiente manera:

  • Semifinales: 14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta.

  • Partido por el tercer puesto: 18 de julio en Miami.

  • Final del Mundial: domingo 19 de julio de 2026, en el imponente estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Será la definición de una Copa del Mundo que ya batió récords de venta de entradas —casi dos millones— y que se proyecta como la más masiva de todos los tiempos.

