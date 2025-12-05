Expectativa global: cuándo se conocerá el fixture completo del Mundial 2026

El anuncio podrá verse en vivo por FIFA.com, el canal oficial de YouTube de FIFA, y por los medios que poseen los derechos televisivos en cada país.

Qué criterios define la FIFA para armar el calendario del Mundial 2026

La organización de un Mundial de 48 equipos obliga a combinar múltiples factores logísticos. Entre ellos:

Horarios televisivos internacionales , para que los hinchas de todo el mundo puedan ver los partidos de sus selecciones sin importar la zona horaria.

Desplazamientos razonables entre ciudades, teniendo en cuenta que algunas sedes están separadas por miles de kilómetros.

Condiciones climáticas : en varias ciudades de Estados Unidos, junio y julio pueden ser meses de altas temperaturas.

Descanso equitativo para los equipos entre un partido y otro.

Además, la FIFA informó que la versión final del calendario —una vez completado el repechaje y asignadas las seis plazas restantes— estará disponible en marzo.

Cuándo podría debutar Argentina en el Mundial 2026

De acuerdo con la estructura de la primera fecha de la fase de grupos, la Selección Argentina debutará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio.

El esquema inicial de partidos, confirmado por FIFA, muestra cómo se distribuirán los encuentros entre los 12 grupos:

Jueves 11 de junio : apertura del Mundial con el Partido 1 del Grupo A en el Estadio Ciudad de México.

Los partidos continúan el 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de junio, con actividad en Toronto, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, Kansas City y más.

Esta estructura permitirá que las selecciones conozcan su estadio y su día de debut inmediatamente después del anuncio del sábado.

Cuáles son las 16 sedes oficiales del Mundial 2026

Las ciudades anfitrionas confirmadas son:

México : Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey

Canadá : Toronto, Vancouver

Estados Unidos: Los Ángeles, San Francisco Bay Area, Boston, Nueva York–Nueva Jersey, Philadelphia, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Kansas City, Seattle

Es la primera Copa del Mundo de la historia que se disputará en tres países en simultáneo.

Cuándo se jugarán las fases finales del Mundial 2026

Después de la fase de grupos, el fixture avanzará de la siguiente manera:

Semifinales : 14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta.

Partido por el tercer puesto : 18 de julio en Miami.

Final del Mundial: domingo 19 de julio de 2026, en el imponente estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Será la definición de una Copa del Mundo que ya batió récords de venta de entradas —casi dos millones— y que se proyecta como la más masiva de todos los tiempos.