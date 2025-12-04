Murió una estrella de Netflix a los 45 años y su mensaje final estremeció a todos: "Luché mucho"
Criscilla Anderson, una de las grandes figuras de Netflix, falleció a los 45 años tras una larga batalla de siete años contra una enfermedad.
Murió una estrella de Netflix a los 45 años y su mensaje final estremeció a todos: "Luché mucho". (Foto: Archivo)
Murió una estrella de Netflix y la noticia estremeció a millones de espectadores que siguieron su historia dentro y fuera de la pantalla. La partida de Criscilla Anderson, bailarina, coreógrafa y figura del reality Country Ever After, abrió una ventana inesperada hacia su lucha silenciosa. A los 45 años, su historia volvió a resonar con fuerza porque, aun en medio del dolor, eligió despedirse con un acto de amor.
Su familia confirmó el fallecimiento con una publicación en Instagram que estremeció a la comunidad de fanáticos, colegas y amigos. La imagen, acompañada de un texto póstumo escrito por la propia Criscilla, dejó al descubierto una faceta íntima y profundamente humana de una artista que enfrentó siete años de tratamientos, recaídas y esperanza. La publicación, compartida por su fotógrafa Lindsey, condensó una despedida que la propia bailarina deseó que fuera su último puente con quienes la acompañaron desde la pantalla o el escenario.
En su mensaje final, Criscilla dejó escrito: "Si estás leyendo esto, por fin me deslicé en los brazos de Jesús, en paz y rodeada de amor. Por favor, no te quedes en la oscuridad de este momento. Luché mucho y amé profundamente. No me he ido… estoy en casa". Ese texto, difundido un martes por la tarde, generó una oleada de reacciones y dio inicio a un homenaje colectivo que cruzó fronteras.
La lucha de Criscilla Anderson, estrella de Netflix
Criscilla Anderson vivió los últimos siete años marcada por un diagnóstico que cambió su vida: un cáncer de colon en estadio tres. Aunque los médicos le recomendaron disminuir su ritmo de trabajo, ella decidió continuar mientras le fuera posible. Su historia quedó registrada en Country Ever After, el reality de Netflix que estrenó en 2020 y mostró tanto momentos familiares como las instancias más sensibles de su tratamiento.
El programa funcionó como ventana hacia su cotidianidad: entre quimioterapias, consultas médicas y recaídas, Criscilla siguió criando a sus hijos y construyendo proyectos junto a su entonces esposo, el cantante country Coffey Anderson. La producción, que pretendía mostrar la vida de una familia artística, terminó convirtiéndose en un retrato del coraje.
La bailarina había comenzado su carrera en el hip hop y poco después se destacó como coreógrafa. Su talento la llevó a compartir escenario con artistas de talla mundial como Rihanna, Snoop Dogg y Britney Spears, lo que la convirtió en una figura respetada dentro de la industria del entretenimiento. Cada presentación reforzó su lugar dentro de una escena que la vio crecer desde muy joven.
La historia detrás de la pareja que cautivó al público
Criscilla y Coffey Anderson se casaron en 2009, después de coincidir en varios eventos de la escena musical. Juntos formaron una familia con tres hijos y una hijastra a la que ella crió como propia. Su relación se convirtió en un elemento clave del reality, donde se mostraron episodios de amor, trabajo conjunto y la tensión emocional generada por la enfermedad.
En 2022, Coffey presentó una demanda de divorcio, un episodio que tomó por sorpresa a parte de los seguidores del programa. La noticia generó debate, ya que llegaba luego de años de acompañamiento mutuo durante los tratamientos. Sin embargo, ambos procuraron mantener la estabilidad emocional de sus hijos y preservar un vínculo respetuoso, especialmente por la visibilidad mediática que compartían.
El fallecimiento de Criscilla volvió a unirlos, al menos en la memoria colectiva. Coffey escribió un mensaje que rápidamente se viralizó: "El cielo ganó una estrella hoy. Ya te extrañamos. Nuestros corazones están destrozados. Nuestras mentes están confundidas. Nuestras vidas nunca serán las mismas. La casa está silenciosa porque faltás. Los chicos son resilientes y fuertes. Lo hicimos bien con ellos. Así que, bailá con todo en la playa del cielo".