Murió una estrella de Netflix a los 45 años y su mensaje final estremeció a todos: "Luché mucho"

El programa funcionó como ventana hacia su cotidianidad: entre quimioterapias, consultas médicas y recaídas, Criscilla siguió criando a sus hijos y construyendo proyectos junto a su entonces esposo, el cantante country Coffey Anderson. La producción, que pretendía mostrar la vida de una familia artística, terminó convirtiéndose en un retrato del coraje.

La bailarina había comenzado su carrera en el hip hop y poco después se destacó como coreógrafa. Su talento la llevó a compartir escenario con artistas de talla mundial como Rihanna, Snoop Dogg y Britney Spears, lo que la convirtió en una figura respetada dentro de la industria del entretenimiento. Cada presentación reforzó su lugar dentro de una escena que la vio crecer desde muy joven.

Criscilla Anderson y Coffey Anderson 1

La historia detrás de la pareja que cautivó al público

Criscilla y Coffey Anderson se casaron en 2009, después de coincidir en varios eventos de la escena musical. Juntos formaron una familia con tres hijos y una hijastra a la que ella crió como propia. Su relación se convirtió en un elemento clave del reality, donde se mostraron episodios de amor, trabajo conjunto y la tensión emocional generada por la enfermedad.

En 2022, Coffey presentó una demanda de divorcio, un episodio que tomó por sorpresa a parte de los seguidores del programa. La noticia generó debate, ya que llegaba luego de años de acompañamiento mutuo durante los tratamientos. Sin embargo, ambos procuraron mantener la estabilidad emocional de sus hijos y preservar un vínculo respetuoso, especialmente por la visibilidad mediática que compartían.

Criscilla Anderson y Coffey Anderson 2

El fallecimiento de Criscilla volvió a unirlos, al menos en la memoria colectiva. Coffey escribió un mensaje que rápidamente se viralizó: "El cielo ganó una estrella hoy. Ya te extrañamos. Nuestros corazones están destrozados. Nuestras mentes están confundidas. Nuestras vidas nunca serán las mismas. La casa está silenciosa porque faltás. Los chicos son resilientes y fuertes. Lo hicimos bien con ellos. Así que, bailá con todo en la playa del cielo".