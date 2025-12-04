Cometió un crimen escalofriante y se lo contó a su amante por WhatsApp: la terrible foto que le mandó

La noche del martes, Edson Moreira da Silva localizó a Barreto Dias y, sin mediar palabras, aceleró su vehículo hasta embestirlo. El impacto fue tan violento que Josiel cayó inconsciente al pavimento, sin posibilidad de reaccionar. Vecinos alertaron a las autoridades y un equipo médico lo trasladó de urgencia al Hospital Geral da Posse, donde fue internado en estado crítico.

La prueba clave: audios, fotos y una confesión completa

Lo que sorprendió a los investigadores fue la manera en que el agresor decidió comunicar lo que había hecho. Lejos de intentar ocultar el ataque, Silva se autoincriminó de inmediato, enviando audios de WhatsApp a su amante en los que confesaba haber atropellado al marido.

En uno de los mensajes, el agresor describió la maniobra y la justificación de su acto. Y no sólo eso: también le envió una foto de la víctima tendida en el suelo, inconsciente, mientras agonizaba.

Para los investigadores, este material se convirtió en una pieza clave. “Fue como si hubiera entregado la causa resuelta”, reconoció una fuente policial.

La detención: madrugada, rastrillajes y un auto destruido

Tras recibir la denuncia y los audios, agentes de la 52ª Comisaría de Nova Iguaçu y la 56ª DP de Comendador Soares iniciaron la búsqueda durante la madrugada.

En pocas horas, localizaron el vehículo utilizado en el atropello. El auto presentaba signos inmediatos del crimen: paragolpes delantero destruido, parabrisas estallado, restos compatibles con el impacto, y daños estructurales provocados por una colisión a alta velocidad.

Alrededor de las 7:40 de la mañana, los agentes dieron con el paradero del agresor. Silva no solo no intentó escapar, sino que volvió a confesar espontáneamente lo que había hecho cuando fue detenido.

La Policía lo arrestó en flagrancia por tentativa de homicidio, delito que podría implicar una larga condena según las leyes brasileñas.

La víctima, entre la vida y la muerte

Mientras tanto, Josiel Barreto Dias permanece internado en estado crítico. Presenta múltiples lesiones causadas por el atropello, entre ellas traumatismo craneoencefálico grave y fracturas en distintas partes del cuerpo. Los médicos del Hospital Geral da Posse aseguran que las próximas horas serán decisivas.

Los familiares de la víctima denunciaron que no había indicios de que este desenlace fuera imaginable, aunque admiten que el matrimonio atravesaba problemas. Sin embargo, aseguran que jamás imaginaron que la disputa sentimental terminaría en un intento de homicidio.

Antecedentes de tensión

Las autoridades confirmaron que la relación entre los tres protagonistas estaba marcada por conflictos crecientes. Días antes, intercambiaron mensajes cargados de discusiones y amenazas veladas. La amante habría intentado mediar entre su esposo y Silva, pero la disputa escaló hasta un punto de no retorno.

La Policía Civil de Río de Janeiro continúa trabajando en el análisis de teléfonos, contenido digital, ubicación GPS y cámaras de seguridad de la zona. Todo indica que la causa quedará cerrada rápidamente, dado que el propio autor entregó las pruebas que lo incriminan.

La expectativa está puesta ahora en la recuperación de Barreto Dias y en las declaraciones que dará la esposa involucrada en el vínculo extramatrimonial, quien deberá explicar el rol que tuvo en los días previos al ataque.